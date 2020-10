Video/ Pescara Empoli (1-2): highlights e gol. Romagnoli e Moreo piegano i delfini

Successo pesante dell’Empoli all’Adriatico di Pescara. Tre gol nel match tra i delfini e i toscani, in una partita combattuta ed equilibrata. Il video del match evidenzia subito l’intraprendenza della squadra ospite: al quinto minuto ci prova Mancuso, Drudi gioca d’anticipo e mette in angolo. Proprio dalla bandierina arriva il vantaggio empolese, con Romagnoli che brucia Omeonga e infila in porta lo 0-1. L’Empoli sembra in giornata, dopo il gol sfiora il raddoppio con La Mantia: bravo in questo caso Fiorillo ad opporsi. Il portiere del Pescara si fa valere anche tre minuti più tardi quando Terzic lo spaventa con una botta insidiosa. L’Empoli è in palla, macina gioco, ma i delfini con un blitz offensivo siglano la rete del pareggio grazie a Maistro. Doppio passo e sassata del giocatore di casa, nulla da fare per il portiere degli empolesi, Brignoli. 1-1. L’inerzia della partita cambia, il Pescara adesso ha più fiducia nei propri mezzi e torna a spingere con Galano in chiusura di tempo: bravo Brignoli a far sua la sfera. Secondo tempo favorevole all’Empoli, che spaventa il Pescara con la coppia formata da Moreo-Mancuso, subito pericolosa. I locali rispondo con Bocic in girata, il suo tiro però sfuma oltre la linea di fondo. Superato il sessantaduesimo, gli ospiti passano: il traversone di Fiamozzi raggiunge Moreo, che di testa mette dentro l’1-2. Poco dopo Drudi prova ad impensierire Brignoli, ma non ci riesce. Cambi da ambo le parti, con il team di Oddo che prova a spingere con la forza della disperazione. Al settantatreesimo Diambo sciupa una bella occasione per il Pescara, mancando l’aggancio decisivo. E’ l’ultima vera opportunità della gara. Vince l’Empoli, il Pescara mastica amaro.

IL TABELLINO

PESCARA EMPOLI RISULTATO FINALE 1-2

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Masciangelo Bocchetti, Drudi, Ventola (82′ Riccardi), Omeonga (83′ Scognamiglio), Valdifori (70′ Memushaj), Busellato (70′ Diambo), Maistro, Galano, Bocic (82′ Belloni). A disposizione: Alastra, Scognamiglio, Memushaj, Balzano, Belloni, Capone, Guth, Riccardi, Fernandes, Jaroszynski, Nzita, Diambo. Allenatore: Oddo

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Terzic, Haas (71′ Bajrami), Stulac (90′ Damiani), Bandinelli, Moreo (80′ Olivieri), Mancuso (90′ Pirrello), La Mantia (71′ Ricci). A disposizione: Pratelli, Furlan, Matos, Olivieri, Bajrami, Zappella, Ricci, Damiani, Pirrello, Viti. Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi

RETI: 6′ Romagnoli (E), 32′ Maistro (P), 63′ Moreo (E)

AMMONIZIONI: Bandinelli (E), Ventola (P)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Adriatico

CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA EMPOLI



