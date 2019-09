Video/ Pescara Entella (1-1): highlights e gol. Un punto a testa all’Adriatico

Buon pareggio col risultato di 1-1 all’Adriatico nella quarta giornata di Serie B, tra Pescara e Entella: nel video infatti si nota un incontro ben combattuto ma anche molto complicato, fin dai primi minuti dopo il fischio d’inizio. Al via infatti sono stati i delfini a trovare le prime belle occasioni da gol (come occorso al 169’ con Brunori che però perde il momento giusto in area di rigore), ma al 32’ è la squadra dei liguri che trova il gol del vantaggio, grazie a una bella mossa di Schenetti. Prima che arrivi la sosta per l’intervallo però sono ancora i padroni di casa a farsi avanti, grazie alla intraprendenza di Di Grazia che al 42’ sfiora la rete del pari. il pareggio però sul tabellone del risultato all’Adriatico non tarda troppo ad arrivare: al 73’ minuto di gioco ecco che è Memushaj ad accorciare le distanze per il Pescara. I delfini non si accontentano e pure sul finale provano a forare di nuovo lo specchio di Contini, ma senza successo: il triplice fischio finale sancisce il pari e quindi il punto a testa in questa quarta giornata della Serie B.

IL TABELLINO

Pescara Entella 1-1 (0-1 pt)

Reti: al 32′ pt Schenetti, al 28′ st Memushaj

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Drudi, Scognamiglio, Vitturini; Busellato (dal 13′ st Machin), Kastanos, Memushaj; Di Grazia (dal 21′ st Cisco), Brunori (dal 38′ st Maniero), Galano. A disposizione: Farelli, Sorrentino, Campagnaro, Ciofani M., Del Grosso, Zappa, Bettella, Inglesson, Borrelli, Bocic. Allenatore: Zauri

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Crimi (dal 36′ pt Toscano); Schenetti; Mancosu (dal 42′ st Morra), De Luca G. (dal 20′ st Sernicola). A disposizione: Paroni, Borra, Crialese, Currarino, Adorjan, De Luca M., Bonini, Coulibaly, Poli. Allenatore: Boscaglia

Ammonizioni: Pellizzer, Paolucci, Schenetti

Espulso al 47′ st Cisco rosso diretto per fallo intenzionale

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

