Video/ Pescara Entella (2-1) gol e highlights: serataccia per Lescano! (play-off Serie C, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA ENTELLA: LA LEGGE DI ZEMAN!

Andiamo a vedere i video dei gol e degli highlights di Pescara Entella, Serata da incubo per Facundo Lescano che nel recupero del primo tempo sbaglia un calcio di rigore facendosi ipnotizzare da Borra e poi, nella ripresa, si fa cacciare via per un intervento killer ai danni di Paolucci. Piede a martello sulla gamba del capitano dell’Entella al quale ha rischiato di fare davvero molto male, tant’è vero che il numero 23 è stato costretto a uscire dal campo per le conseguenze del durissimo colpo ricevuto dall’avversario.

A prescindere dalla volontarietà o meno del gesto, da regolamento un fallo simile è punito con il cartellino rosso, che l’arbitro Galipò ha estratto senza un attimo di esitazione. Nonostante questo episodio, il Pescara con l’uomo in meno è riuscito a vincere in rimonta per 2-1, giovedì prossimo al Comunale di Chiavari i delfini dovranno comunque evitare di perdere a ogni costo visto che in virtù del miglior piazzamento in campionato, in caso di parità al termine dei 180 minuti, sarebbe la squadra di Volpe ad accedere alle final four dei play-off di Serie C

All’Adriatico gli ospiti partono con il piede giusto e già al 7’ sbloccano la contesa con Corbari che non lascia scampo a Plizzari. I padroni di casa provano a reagire con Rafia che si invola verso la porta avversaria ma viene fermato fallosamente da Gastón Ramirez che spende il giallo pur essendo diffidato, nella gara di ritorno l’uruguaiano non ci sarà, un’assenza non da poco per Volpe che faceva grande affidamento su di lui. Poco dopo la mezz’ora l’Entella timbra il palo con Meazzi che va letteralmente a un passo dal raddoppio. Nel recupero Tomaselli trattiene platealmente Merola dentro l’area di rigore, Lescano però spreca il tiro dagli undici metri con Borra che compie un’altra parata miracolosa sul tap-in successivo di Cancellotti. Nella ripresa si accende Delle Monache che aveva fatto vedere i sorci verdi ai difensori della Virtus Verona e riserva lo stesso trattamento a quelli dell’Entella. Che dopo aver scheggiato il secondo legno del match con la traversa di Zamparo, vengono raggiunti dal Pescara che pareggia i conti proprio con Merola. L’espulsione di Lescano potrebbe spegnere le velleità di rimonta dei ragazzi di Zeman, il tecnico boemo pesca il jolly dalla panchina: Aloi entra e al primo pallone toccato lo scaraventa in rete per l’inatteso vantaggio dei delfini che stringono i denti fino al triplice fischio, con Plizzari che blinda il risultato neutralizzando la punizione dell’ex-Sampdoria.

VIDEO PESCARA ENTELLA 2-1, IL TABELLINO

PESCARA-ENTELLA 2-1 (0-1)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Boben, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero (74’ Mora), Kraja (74’ Aloi); Merola (76’ Cuppone), Lescano, Delle Monache (76’ Kolaj). All. Zdenek Zeman.

ENTELLA (4-3-2-1): Borra; Parodi (77’ Reali), Manzi, Sadiki, Zappella; Corbari (46’ Siatounis), Paolucci, Tomaselli; Meazzi (46’ Zamparo), Gastón Ramirez (85’ Clemenza); Merkaj. All. Gennaro Volpe.

ARBITRO: Simone Galipò (Sez. di Firenze).

AMMONITI: 17’ Gastón Ramirez (E), 35’ Mesik (P), 39’ Kraja (P), 73’ Siatounis (E), 90’ Sadiki (P).

ESPULSO: 67’ Lescano (P) per rosso diretto.

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 7’ Corbari (E), 65’ Merola (P), 74’ Aloi (P).

