Video/ Pescara Fermana (2-1) gol e highlights: decidono Ferrari e De Marchi (Serie C)

VIDEO PESCARA FERMANA 2-1: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 2-1 Pescara Fermana. Nel match valevole per la 9^ giornata del girone B di Serie C, disputato allo stadio Adriatico, tornano al successo gli abruzzesi in una gara pirotecnica, come dimostra il video degli highlights. A decidere l’incontro sono quindi le reti messe a segno da Ferrari e De Marchi, inutile il gol di Nepi per i canarini. Andiamo a rivivere le emozioni della partita. Nel primo tempo, disastroso avvio del Pescara, con la Fermana che va vicina al vantaggio in più di un’occasione, trovando però un miracoloso Di Gennaro.

Il primo squillo arriva al 5′ minuto con Nepi. L’attaccante scarica un potente rasoterra da ottima posizione, ma il portiere del Pescara si supera e salva i compagni. Non passa nemmeno un minuto e questa volta Di Gennaro salva su Pannitteri. Gli ospiti continuano a macinare gioco e al 17′ hanno la terza occasione per portarsi in vantaggio. Nepi calcia clamorosamente fuori un rigore in movimento. Al 18′ arriva la reazione del Delfino con Ferrari che esalta i riflessi di Ginestra. Al 34′, la Fermana colpisce un legno dopo un’altra deviazione miracolosa di Di Gennaro. Al 39′ la gara si sblocca: fallo di mano in area di Rodio, è calcio di rigore. Ferrari va sul dischetto e non sbaglia. Il primo tempo si conclude sull’1-0 in favore del Pescara.

VIDEO PESCARA FERMANA 2-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il Pescara torna in campo con un diverso atteggiamento. Avvio scoppiettante dei Delfini, che al 48′ trovano il raddoppio con un gran gol di De Marchi. L’attaccante aggancia una palla difficile in area, elude Corinus con un sombrero e calcia in girata facendo esplodere i tifosi di casa, è 2-0. Il raddoppio non rasserena il Pescara, con la Fermana che accorcia subito le distanze. Cross in area di Rodio e tocco di mano di Frascatore, situazione analoga a quella del primo tempo e l’arbitro assegna ancora calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta Nepi che con freddezza fulmina Di Gennaro, realizzando il gol del 2-1. I canarini però si allungano e non riescono a pareggiare, con il Pescara che sfiora in più di un’occasione la terza rete. Prima Memushaj sfiora un gol da cineteca, colpendo la traversa direttamente da calcio d’angolo. Dopo è Rauti che ha la palla del KO, ma Rossoni riesce a salvare sulla linea. Si conclude con il risultato di 2-1 in favore del Pescara. La formazione di Auteri ritrova i tre punti dopo tre pareggi e una sconfitta negli ultimi quattro turni. La Fermana, nonostante un ottimo primo tempo è costretta ad arrendersi alla qualità del Pescara, restando così nelle zone basse di classifica.

VIDEO PESCARA FERMANA 2-1: IL TABELLINO

RETI: 41′ rig. Ferrari (P), 48′ De Marchi (P), 51′ rig. Nepi (F).

PESCARA (4-2-3-1): Di Gennaro, Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Frascatore, Diambo (67′ Zappella), Pompetti, De Marchi (73′ D’Ursi), Memushaj, Bocic (73′ Rauti), Ferrari (93′ Veroli). In panchina: Sorrentino, Radaelli, Rasi, Sanogo, Nzita, Clemenza, Galano, Marilungo. All. Auteri.

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra, Corinus (83′ Cognini), Urbinati, Rodio (91′ Bucaro), Rossoni, Mbaye, Graziano, Mordini, Pannitteri (72′ Alagna), Bolzius, Nepi. In panchina: Moschin, Grossi, Frediani, Pistolesi, Lovaglio, Roveglia, Sperotto, Ajradinoski, Marini. All. Riolfo.

ARBITRO: Federico Longo di Paola.

