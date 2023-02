Video/ Pescara Giugliano (1-1) gol ed highlights: pari ospite allo scadere (Serie C)

VIDEO PESCARA GIUGLIANO: LA PARTITA

Pescara Giugliano, succede tutto nel secondo tempo per un pareggio conclusivo che ha tutto il sapore della beffa per gli abruzzesi. La squadra di Colombo spreca l’ennesima occasione. Avanti nella ripresa con Merola, i biancazzurri restano in dieci per un’uscita avventurosa di Plizzari e incassano la beffa ad un minuto dalla fine del recupero. In un primo tempo non proprio da ricordare, il Pescara potrebbe sbloccarla al 25′: numero di Rafia da sinistra, palla a Merola sul secondo palo, l’ex Cosenza perde il tempo per colpire di prima da due passi. Il Giugliano, però, c’è: Salvemini mette i brividi all’Adriatico con un destro a giro che costringe Plizzari ad un volo plastico. Nessun gol all’intervallo.

Nella ripresa, Colombo si affida a Lescano per sbloccare la partita. E arriva il vantaggio: al 6’ Mora recupera il pallone sulla trequarti e accende la stella di Merola, che si aggiusta sul mancino e calcia all’improvviso, trovando il vantaggio. Ma i padroni di casa dimostrano di non saper gestire le partite. Al 18’ la classica frittata: La Monica si avventa su un lancio verticale da cinquanta metri che scavalca una difesa troppo alta, Plizzari fuori già dai pali esce a valanga sull’attaccante al limite dell’area di rigore. Rosso diretto per il portiere. Tocca a Sommariva, gli fa posto Vergani per un finale di sofferenza con l’uomo in meno. A tempo scaduto l’incredibile beffa. Prima al 90’ il Giugliano sfiora il pari con Piovaccari. L’esperto attaccante campano calcia debolmente da due passi. In pieno extratime l’1 a 1: da un angolo degli ospiti Lescano, a copertura del primo palo, liscia clamorosamente il pallone e regala a Sorrentino la palla del tap in che regala un insperato pareggio al Giugliano.

Pescara: Plizzari; Crescenzi, Bosco, Boben, Cancellotti; Aloi (46’ Lescano), Gyabuua (93’ Germinario), Mora; Rafia (76’ Cuppone), Vergani (62’ Sommariva), Merola (76’ Palmiero). A disposizione: D’Aniello, Mesik, Milani, Ingrosso, Kolaj, Delle Monache. Allenatore: Colombo

Giugliano: Sassi; Biasiol (77’ Iglio), Scognamiglio, C. Poziello; Di Dio, R. Poziello (63’ Ghisolfi), Eyango (83’ Sorrentino), Felippe, Oyewale (63’ Rizzo); Salvemini, La Monica (77’ Piovaccari). A disposizione: Viscovo, Siamatas, Zullo, Rondinella, Mesisca, Ceperano, Ciuferri, Gomez, Felici. Allenatore: Di Napoli

Marcatori: 50′ Merola (P), 95′ Sorrentino G)

Espulso: 61’ Plizzari (P)

Ammoniti: Mora (P), Scognamiglio, Biasiol (G)

