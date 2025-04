VIDEO PESCARA GUBBIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia è il Pescara a trionfare per 2 a 0 contro il Gubbio fra le mura amiche. Nel primo tempo gli abruzzesi partono con la marcia ingranata ed infatti mettono immediatamente i brividi alla retroguardia ospite quando Cangiano centra la traversa già intorno al 7′.

I biancazzurri insistono con Valzania al 25′ e colpendo un’altra traversa al 27′ con Pellacani tramite una deviazione di testa ma al 38′ spezzano l’equilibrio iniziale grazie la gol realizzato con un colpo di testa da Ferraris. Il suo compagno di squadra Brosco sceglie la medesima modalità per firmare la rete del raddoppio al 43′, in questo caso sfruttando al meglio uno schema da calcio d’angolo ben orchestrato.

Nel secondo tempo i Lupi danno segni di vita chiamando in causa Plizzari sul tentativo di Di Massimo dalla distanza al 47′. Nel finale i Delfini sprecano col subentrato Bentivegna al 72′ e gli eugubinini non riescono ad accorciare con Corsinelli al 73′. Inutile la terza traversa della sfida colta da Arena per gli uomini di Nardini, al posto dello squalificato Baldini, all’85’ ed i rossoblu vengono disinnescati da Plizzari in occasione delo spunto di Maisto al 90’+2′.

Questo successo rilancia il Pescara al quarto posto con 61 punti staccando l’Arezzo nella classifica del girone B della Serie C stagione 2024/2025. Il netto KO rimediato fuori casa conferma invece il Gubbio a 45 punti, senza dunque muoversi in questa trentaseiesima giornata di campionato.

VIDEO PESCARA GUBBIO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS