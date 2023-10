Video/ Pescara Gubbio (3-2) gol e highlights: Moruzzi salva i suoi (2 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA GUBBIO: CRONACA!

Pescara e Gubbio, la partita è rimasta in stallo sullo 0-0, ma è emersa un’occasione significativa per Cuppone del Pescara. La gara si è aperta con un serrato equilibrio tra le due squadre, entrambe desiderose di ottenere il controllo del gioco. Cuppone, con la sua abilità e determinazione, ha avuto un’opportunità chiave per sbloccare il punteggio a favore del Pescara. La sua giocata potrebbe aver rappresentato un momento di svolta, cercando di mettere a segno il primo gol della partita. Nonostante lo 0-0 persistente, l’occasione di Cuppone ha evidenziato la volontà delle squadre di cercare il vantaggio. Gli spettatori erano ansiosi di vedere come si sarebbe sviluppato il resto del primo tempo, con entrambe le squadre impegnate a cercare soluzioni offensive per rompere l’equilibrio iniziale. Il Pescara, guidato dall’occasione di Cuppone, potrebbe aver guadagnato slancio, mentre il Gubbio avrebbe cercato di respingere gli attacchi e creare opportunità di contropiede. La partita si preannunciava interessante e gli appassionati attendevano con ansia gli sviluppi successivi nella speranza di assistere a un’azione decisiva che avrebbe potuto sbloccare il risultato.

Pescara e Gubbio, il Pescara si è portato in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Tunjov. Il campo è stato testimone di un momento decisivo quando Tunjov, con una giocata magistrale, ha colpito la porta avversaria portando la squadra di casa in vantaggio. La rete di Tunjov è stata il frutto di abilità individuali e coordinamento di squadra, lasciando il pubblico e i tifosi del Pescara in visibilio. Con il punteggio a favore di 1-0, il Pescara ha assunto il controllo della partita, mentre il Gubbio ha cercato di reagire alla situazione di svantaggio. La rete di Tunjov ha certamente cambiato il dinamismo della partita, creando una spinta positiva per la squadra di casa. Gli ultimi minuti del primo tempo sono stati caratterizzati da un’atmosfera intensa e dal tentativo da parte del Gubbio di pareggiare il punteggio. Nel frattempo, il Pescara ha cercato di consolidare il proprio vantaggio, sfruttando l’energia generata dalla rete di Tunjov per mantenere il controllo della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA GUBBIO, IL SECONDO TEMPO

Pescara e Gubbio, il punteggio è rimasto in parità, 1-1, dopo che il Gubbio ha pareggiato con una rete di Udoh. Il Gubbio ha iniziato il secondo tempo con determinazione, cercando di ribaltare il risultato in favore della squadra ospite. La rete di Udoh ha rappresentato un momento chiave, portando il punteggio a una situazione di parità e aggiungendo una nuova dimensione di suspense alla partita. Nonostante il vantaggio ottenuto precedentemente dal Pescara, il Gubbio ha dimostrato la sua capacità di rispondere con prontezza, equilibrando la partita. Gli spettatori erano catturati dall’intensità della competizione mentre le due squadre cercavano di prendere il comando. I primi venti minuti del secondo tempo hanno continuato a offrire un calcio vibrante, con entrambe le squadre che cercavano di sfruttare le opportunità offensive. Il Pescara, ora sotto pressione dopo il pareggio del Gubbio, ha cercato di ristabilire il controllo della partita, mentre il Gubbio ha cercato di capitalizzare sull’impeto generato dalla rete di Udoh.

Pescara e Gubbio, il risultato si è fissato sul pareggio 2-2 dopo la rete del Pescara firmata da Squizzato. L’incontro ha raggiunto l’apice dell’emozione quando Squizzato, con una manovra abile e determinata, ha siglato il gol del pareggio per il Pescara. La rete è stata un momento decisivo, poiché ha equilibrato nuovamente le sorti della partita, regalando un punto cruciale alla squadra di casa. Nonostante gli sforzi del Gubbio, il Pescara ha dimostrato la sua resilienza e voglia di lottare fino all’ultimo minuto. La rete di Squizzato ha alimentato la speranza dei tifosi del Pescara, creando un finale entusiasmante e imprevedibile. Gli ultimi istanti della partita sono stati caratterizzati da una lotta accanita da entrambe le squadre per ottenere la vittoria, ma alla fine il risultato si è risolto in un pareggio 2-2. Questa partita ha regalato agli appassionati un finale avvincente e ha sottolineato l’incertezza che può caratterizzare il mondo del calcio fino all’ultimo fischio dell’arbitro, sarebbe andata cosi ma alla fine arriva la rete di Moruzzi che decide la partita e lo fissa sul 3-2.

PESCARA GUBBIO, IL TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno (dal 38′ st Floriani), Brosco, Mesik, Moruzzi; Tunjov, Squizzato (dal 38′ st Aloi), De Marco; Merola (dal 42′ st Masala), Cuppone (dal 17′ st Cangiano), Accornero (dal 17′ st Tommasini). A disposizione: Ciocci, Milani, Di Pasquale, Masala, Aloi, Vergani, Floriani, Mora, Manu, Staver, Dagasso, Tommasini, Cangiano. Allenatore: Zeman.

GUBBIO (4-3-3): Vettorel; Morelli (dal 1′ st Frey), Signorini, Portanova, Mercadante; Bulevardi, Rosaia, Mercati (dal 6′ st King); Di Massimo, Montevago (dal 6′ st Chierico), Bulevardi (dal 17′ st Casolari). A disposizione: Greco, Tozzuolo, Casolari, King, Chierico, Corsinelli, Dimarco, Guerrini, Frey, Galeandro, Pirrello. Allenatore: Braglia.

Reti: al 25′ pt Tunjov, al 14′ st King Udoh, al 26′ st Di Massimo, al 28′ st Squizzato, al 43′ st Moruzzi

Ammonizioni: Rosaia, Buleverdi, Mercadante, Squizzato

