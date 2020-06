Video/ Pescara Juve Stabia (3-1): highlights e gol, i delfini calano il tris

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Pescara Juve Stabia 3-1, partita valevole per la 29^ giornata di Serie B in programma all’Adriatico. La squadra di Legrottaglie riparte con il piede giusto anche se impiega quasi un’ora a sbloccarla, con le vespe di Caserta che nella prima frazione di gioco si rendono pericolose con Calò che direttamente da calcio di punizione scalda i guantoni di Fiorillo, il quale saggiamente non si fida della presa preferendo regalare il calcio d’angolo agli avversari. Nel frattempo Memushaj si mangia le mani per le due grosse chance non sfruttate, un rigore in movimento clamorosamente gettato alle ortiche e una gran parata di Provedel gli impediscono di gioire. Polveri bagnate per Galano che ha evidentemente risentito dei tre mesi di stop e almeno per adesso fatica più del previsto a inquadrare la porta, anche se sul piano dell’impegno non si può assolutamente rimproverare nulla al bomber dei delfini. Nella ripresa Germoni sbaglia il disimpegno e regala il pallone a Zappa che in un amen confeziona l’assist per Pucciarelli, al suo primo gol con la nuova maglia. Gli ospiti accusano il colpo e i padroni di casa infieriscono con Zappa che si mette in proprio e firma il raddoppio, il tris invece è merito di Crecco che gonfia la rete con un gran colpo di testa. La retroguardia del Pescara non aspetta nemmeno il triplice fischio di Amabile per rilassarsi e così Elia trova almeno il gol della bandiera, che come al solito serve solamente per le statistiche. Tre punti importanti per gli abruzzesi che si tengono così a debita distanza dalle zone pericolose della classifica, mentre la Juve Stabia farebbe bene a concentrarsi esclusivamente sulla salvezza, ai play-off ci si può sempre pensare il prossimo anno.

LE DICHIARAZIONI

Manuel Pucciarelli archivia un periodo piuttosto travagliato con un gol e una bella prestazione: “Era importantissimo tornare con una vittoria, abbiamo lavorato duro in questi mesi di pausa per farci trovare pronti alla ripresa. Un po’ per fortuna e soprattutto per bravura abbiamo strappato i tre punti, potevamo segnare già nel primo tempo ma abbiamo sciupato qualche occasione di troppo, il mister nell’intervallo ci ha spronato a non mollare e nella ripresa siamo riusciti a raccogliere quello che avevamo seminato in precedenza. L’obiettivo primario è salvarsi il prima possibile, cercheremo di fare risultato anche a Pisa e se continueremo a giocare così bene niente è precluso. Dedico il gol a mia moglie e a mia figlia che è nata tre mesi fa”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA JUVE STABIA



© RIPRODUZIONE RISERVATA