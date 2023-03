Video/ Pescara Juve Stabia (2-2) gol e highlights: Zemanlandia! (Serie C)

VIDEO PESCARA JUVE STABIA (2-2): LA PARTITA

Un punto a testa allo Stadio Adriatico, al termine di questa gara valida per la trentesima giornata di Serie C, Girone C. Partita estremamente spettacolare, che rispetta le aspettative di un ritorno di Zeman in panchina, sinonimo di gol e calcio spregiudicato. Continui ribaltamenti di fronte, reti ed occasioni da gol hanno condito questi 90 minuti, con il Pescara che stappa la lattina al 42esimo: Desogus e Mora scambiano a meraviglia sull’out di sinistra, dove il numero 19 entra in area e in posizione di equilibrio precario riesce a pennellare un pallone perfetto per la testa di Lescano, che dal centro dell’area di rigore incorna e non lascia scampo al portiere.

Diretta/ Pescara Juve Stabia (risultato finale 2-2): il ritorno di Zeman è uno show!

CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA JUVE STABIA

Nel recupero Merola prima fa tunnel all’avversario infiammando il pubblico, ma successivamente si divora il 2-0. Raddoppio che non si fa attendere, ed arriva nei primissimi minuti della ripresa: azione insistita sull’out di destra, quasi rugbistica, e pallone che termina dopo un rimpallo sui piedi del solito Lescano, che non ci pensa due volte e scarica in rete la doppietta personale. Il Delfino gioca sul velluto, e poco dopo sfiora il tris ancora una volta con Merola, che brucia il diretto avversario in velocità, ma ancora una volta non è preciso a tu per tu con il portiere. Al 71esimo Silipo dal limite dell’area, con il mancino, trova il 2-1, infilando la palla all’incrocio con una conclusione precisa, ed al 74esimo incredibilmente la Juve Stabia trova anche il gol del pareggio: Rigoni prima si fa neutralizzare il tiro da Plizzari, e successivamente ribatte in rete, trovando il 2-2. Nel finale Pandolfi viene fermato dalla traversa.

Risultati serie C, classifiche/ La Turris scavalca il Messina! Diretta gol live score

VIDEO PESCARA JUVE STABIA (2-2): IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 2 Milani, 5 Palmiero, 8 Aloi, 10 Lescano, 13 Brosco, 18 Boben (dal 31′ st 24 Mesik), 19 Mora, 21 Desogus (dal 31′ st 27 Cuppone), 29 Cancellotti, 30 Merola. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 3 Crescenzi, 7 Kolaj, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 16 Catena, 17 Rafia, 24 Mesik, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 88 Germinario. Allenatore: Zdenek Zeman

JUVE STABIA: 87 Russo, 7 Pandolfi, 8 Maselli, 10 Bentivegna (dal 1′ st 9 Zigoni), 13 Cinaglia, 23 Scaccabarozzi, 24 Caldore, 25 Altobelli, 70 D’Agostino (dal 34′ st 5 Gerbo,), 77 Vimercati (dla 19′ st 20 Silipo), 96 Maggioni. A disposizione: 1 Barosi, 4 Carbone, 5 Gerbo, 9 Zigoni, 11 Ricci, 14 Berardocco, 20 Silipo, 31 Moreschini, 79 Peluso, 90 Volpe, 99 Rosa. Allenatore: Sandro Pochesci

Diretta/ Turris Audace Cerignola (risultato finale 2-1): decisiva la rete di Maniero!

Reti: al 42′ pt Lescano, al 1′ st Lescano, al 26′ st Silipo, al 29′ st Zigoni

Ammonizioni: Boben, Altobelli, Palmiero, Vimercati

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa











© RIPRODUZIONE RISERVATA