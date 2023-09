Video/ Pescara Juventus Next Gen (3-1) gol e highlights: Zeman conquista i 3 punti (Serie C girone B)

VIDEO PESCARA JUVENTUS NEXT GEN (3-1): LA PARTITA

Il Pescara esordisce con il piede giusto e conquista 3 punti importanti davanti al proprio pubblico. Allo Stadio Adriatico finisce 3-1 per il Delfino questa gara valida per la prima giornata del Girone B, campionato di Serie C. I bianconeri approcciano bene la gara, ma si scoprono troppo e diventano vulnerabili. All’11esimo, infatti, i biancazzurri sbloccano il match: erroraccio dell’intera retroguardia bianconera e mancino killer di Cuppone, che non perdona e porta avanti i suoi. La Juve, a questo punto, si sbilancia ancor di più, e gli abruzzesi creano diversi pericoli in contropiede, con Merola che si divora un gol già fatto.

Al 34esimo, però, arriva il raddoppio: L’azione è stupenda, tutta in verticale la trama dei padroni di casa, fino ad arrivare ad Accornero, che controlla con il destro e con estrema freddezza fulmina Garofani trovando il primo gol tra i professionisti. I piemontesi crollano e la banda di Zeman cala il tris, con la girata in area da vero bomber di Cuppone, che sente la porta e trova la doppietta personale con una giocata maiuscola. Nella ripresa i ragazzi di Brambilla cominciano con la giusta cattiveria e trovano il 3-1, con Plizzari che regala a Guerra il gol commettendo un errore gravissimo. Nel finale tanti spazi ma nessun aggiornamento di punteggio. Comincia male la Juventus Next Gen.

VIDEO PESCARA JUVENTUS NEXT GEN (3-1): IL TABELLINO

Pescara-Juventus Next Gen 3-1 (3-0)

Marcatori: 11′ pt Cuppone (P), 33’pt Accornero (P), 42’pt Cuppone (P), 9′ Guerra (J)

Pescara (4-3-3): Plizzari ; Pierno, Brosco, Mesik, Milani (40’st Moruzzi ); Manu (1’st Aloi), Squizzato , Tunjov (23’st Dagasso ); Merola (41’st Masala sv), Cuppone, Accornero. All. Zeman. A disposizione: Ciocci, Barretta, Vergani, Floriani Mussolini, Mora, Pellacani, Staver, De Marco.

Juventus Next Gen (3-5-2): Garofani ; Stivanello (33′ st Perotti), Huijsen, Muharemovic ; Mulazzi , Maressa (23’st Comenencia), Damiani, Hasa (23 Nonge ), Turicchia ; Mbangula (27’st Cerri ), Guerra. All. Brambilla. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi.

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Assistenti: Michele Decorato della sezione di Cosenza e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano. IV Uomo: Antonio Liotta della sezione di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: Hasa, Guerra, Huijsen (J), Pierno (P)

Note:Spettatori paganti 5.726 (20 ospiti), abbonati 1.461, totale 7.187 per un incasso di 68.186 (di cui 9.336 rateo abbonamenti)

Recuperi 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo. Angoli 2-3.