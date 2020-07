Video/ Pescara Livorno (1-0): highlights e gol. Ai delfini basta Maniero (Serie B)

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Pescara supera il Livorno per 1 a 0. Come si vede nel video di Pescara Livorno, nelle fasi iniziali dell’incontro sono i padroni di casa allenati dal tecnico Sottil a tentare di prendere subito in mano le redini del match andando alla conclusione immediatamente al 2′ con Memushaj, senza però superare il portiere Neri. I biancazzurri insistono ma gli ospiti guidati da mister Filippini non si disuniscono e reggono conquistando il possesso del pallone per cercare di ripartire orchestrando la propria manovra. Gli amaranto replicano intorno al 16′ tramite la conclusione al volo di Trovato, parata in calcio d’angolo dall’estremo difensore Fiorillo, mentre sul fronte opposto, verso il 19′, è Clemenza a mancare di poco lo specchio della porta avversaria con un buon tiro. Sempre Clemenza manda la sfera oltre la linea di fondo campo anche al 21′, non riuscendo a capitalizzare il traversone di Bocic mancato pure da Bettella. Dopo le occasioni avute da entrambe le squadre intorno al ventesimo, bisogna attendere l’ultima parte della prima frazione di gioco perchè Haoudi faccia registrare un’altra chance importante per i toscani ospiti di giornata intorno al 42′, quando la deviazione di Bettella ha portato ad un altro calcio d’angolo poco produttivo. Nel secondo tempo, cominciato con gli ingressi rispettivamente di Pucciarelli per Kastanos da un lato e di Pallecchi per Haoudi dall’altro, il copione si ripete in maniera analoga rispetto a quanto ammirato nelle fasi iniziali della frazione precedente, ovvero con i biancazzurri a suonare la carica. Gli sforzi effettuati dagli uomini del tecnico Sottil vengono quindi premiati intorno al 52′ grazie alla rete del vantaggio messa a segno da Maniero, bravo a capitalizzare nel migliore dei modi l’assist vincente offertogli dal suo compagno Pucciarelli. Quest’ultimo ci prova ulteriormente al 55′, venendo però murato dalla difesa livornese. I due tecnici continuano ad inserire nuove forze fresche pescando dalle loro panchine ma il risultato rimane invariato fino al triplice fischio dell’arbitro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Pescara di portarsi a quota 45 in classifica mentre il Livorno, già retrocesso da tempo, resta fermo a quota 21 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Pescara abbia ampiamente meritato di ottenere questo successo a cominciare per esempio dal possesso palla finale favorevole con il 56%, dato questo supportato pure dal maggior numero di passaggi totali effettuati, ovvero 613 contro 479. A poco è servito al Livorno il 14 ad 11 nei contrasti se si pensa al 19 a 6 fatto registrare dai biancazzurri nelle conclusioni complessive, delle quali 4 a 2 quelle indirizzate nello specchio della porta, e senza nemmeno dimenticare il 104 a 96 negli attacchi, dei quali 77 a 36 quelli pericolosi. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Pescara è stata la squadra più scorretta a causa del 15 a 9 nel computo dei falli e l’arbitro Ivan Robilotta, proveniente dalla sezione di Sala Consilina, ha estratto il cartellino giallo per ben otto volte ammonendo rispettivamente Clemenza, Drudi, Kastanos, Palmiero, Crecco, Memushaj e Bocic da un lato e Coppola dall’altro.

IL TABELLINO

Pescara-Livorno 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Maniero(P).

Assist: 52′ Pucciarelli(P).

PESCARA (4-4-2) – Fiorillo; Zappa, Bettella, Drudi, Balzano(65′ Del Grosso); Memushaj, Palmiero(68′ Busellato), Clemenza(69′ Bruno), Kastanos(46′ Pucciarelli, 85′ Crecco); R. Maniero, Bocic. All.: Sottil.

LIVORNO (3-5-2) – Neri; Coppola, Boben, Marie-Sainte; Morelli(73′ Fremura), Trovato(54′ Porcino), Awua, Luci(73′ Agazzi), Seck(59′ Ruggiero); Murilo, Haoudi(46′ Pallecchi). All.: Filippini.

Arbitro: Ivan Robilotta (Sala Consilina).

Ammoniti: 26′ Clemenza(P); 37′ Drudi(P); 45’+2′ Kastanos(P); 65′ Palmiero(P); 67′ Coppola(L); 90’+1′ Crecco(P); 90’+4′ Memushaj(P); 90’+6′ Bocic(P).

