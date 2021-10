Video/ Pescara Modena (1-2): highlights e gol. La decide Ogunseye su rigore!

VIDEO PESCARA-MODENA (1-2) : LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Modena supera in trasferta il Pescara per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati dal tecnico Auteri a cercare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva con Ferrari al 1′ e con Memushaj al 4′ ma sono gli ospiti guidati da mister Tesser a passare in vantaggio al 5′ grazie alla rete messa a segno da Mosti, sfruttando l’assist offertogli da Ogunseye. Al 13′ è Armellino di testa a mancare l’opportunità per il raddoppio. I minuti scorrono sul cronometro e gli abruzzesi trovano il pareggio per merito del gol siglato da Ferrari al 25′. Tuttavia gli emiliani insistono e tornano avanti tramite il calcio di rigore trasformato da Ogunseye al 41′ e concesso per fallo di Illanes ai danni di Giovannini.

Diretta/ Fermana Lucchese (risultato 0-0) streaming video tv: finisce il match!

Nella ripresa i canarini si affidano ancora ad Ogunseye che al 58′ calcia male ed i delfini perdono invece prematuramente per infortunio De Marchi, rimpiazzato al 60′ da Bocic. Al 62′ il tiro-cross di Mosti viene parato in calcio d’angolo di pugno da Di Gennaro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Monaldi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Illanes e Diambo da un lato, Ciofani e Gagno dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo decimo turno di campionato permettono al Modena di salire a quota 18 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Pescara, rimasti appunto fermi a quota 16 punti.

Risultati Serie C, classifica/ La Reggiana vince anche il big match, colpo del Modena

IL TABELLINO

Pescara-Modena 1 a 2 (p.t. 1-2)

Reti: 5′ Mosti(M); 25′ Ferrari(P); 41′ RIG. Ogunseye(M).

PESCARA (3-4-3) – Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Pompetti, Memushaj, Nzita; Clemenza, De Marchi, Ferrari. A disp.: Radaelli, Sorrentino, Rasi, Marilungo, Galano, Diambo, Rauti, Drudi, Bocic, Veroli, Sanago, Rizzo. Allenatore: Gaetano Auteri.

MODENA (4-3-1-2) – Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Mosti; Giovannini, Ogunseye. A disp.: Narciso, Ponsi, Renzetti, Rabiu, Bonfanti, Maggioni, Minesso, Di Paola, Baroni, Tremolada. Allenatore: Attilio Tesser.

Arbitro: Monaldi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 34′ M. Ciofani(M); 40′ Illanes(P); 86′ Gagno(M); 90’+2′ Diambo(P).

Diretta/ Grosseto Teramo (risultato finale 1-1): Hadziosmanovic trova il pareggio!

CLICCA QUI PER IL VIDOE DI PESCARA MODENA (da elevensport)

LEGGI ANCHE:

Video/ Juventus Roma (1-0) gol e highlights: Kean piega i giallorossi (Serie A)Video/ Sassuolo Inter (1-2) gol e highlights, ribaltone e polemiche (Serie A)Video/ Galatasaray Lazio (1-0): highlights e gol. Strakosha condanna Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA