Video Pescara Padova (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la quattordicesima giornata della Serie B 2025/2026.
VIDEO PESCARA PADOVA: LA SINTESI CON GOL E HIGHLIGHTS
Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Padova riesce ad avere la meglio per 1 a 0 in trasferta contro il Padova. Nel primo tempo sono i biancoscudati a tentare di prendere in mano le redini dell’incontro fallendo però un paio di spunti tra il 5′, a causa della parata effettuata da Desplanches, e soprattutto il 6′, senza centrare per poco lo specchio della porta avversaria, con le sortite offensive Bortolussi.
Al 45′ i Delfini vanno a segno con Meazzi ma il direttore di gara, richiamato dal VAR, ha poi deciso di annullare il gol dei Delfini. Questa scelta arbitrale è stata dettata dallaa posizione di fuorigioco attivo evidenziata nei confronti di Tsadjout, il quale si trovava appunto sulla traiettoria.
In avvio di secondo tempo i biancazzurri si affidano alle giocate da fermo di Corazza che si dimostra impreciso al 48′ come lo è pure sul suo suggerimento Tsadjout al 53′. I veneti spezzano l’equilibrio di partenza al 57′ per merito di Fadeo, lesto nel raccogliere la sfera dopo la parata di Desplanches su Harder.
Nel finale gli Adriatici sbattono contro l’estremo difensore Sorrentino al 65′ con Corazza, al 72′ con Faraoni ed all’87’ con Letizia, prima di non inquadrare il bersaglio all’89’ con Di Nardo. Il successo ottenuto nella quattordicesima giornata del campionato di Serie B spedisce il Padova a quota diciassette. Il Pescara invece, rimediando questa sconfitta, non si migliora nella classifica 2025/2026 e rimane dunque fermo con i suoi nove punti.