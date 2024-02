Video/ Pescara Pineto (2-0) gol e highlights: De Marco e Merola decidono il derby (3 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA PINETO (2-0): LA PARTITA

Il Pescara supera il Pineto e raggiunge la quarta posizione in classifica a quota 41. Nel primo tempo la gara fatica ad accendersi con i padroni di casa che hanno comunque il pallino del gioco a favore. Cuppone devia la sfera sul primo palo e per poco non centra la porta. Gambale calcia dalla lunga distanza, la sfera non centra la porta. Bel tiro di Volpicelli, Plizzari non si fa sorprendere.

Bel tiro di Merola, Tonti non blocca la palla, arriva Meazzi che non riesce nel tocco vincente. Nel finale arriva l’uno-due vincente del Pescara. Cuppone vince un rimpallo e serve De Marco che sigla con il piatto. Scambio tra Merola e Cuppone, quest’ultimo calcia ma la conclusione viene respinta, Merola appoggia in rete. Il Pescara di Zeman, oggi non in panchina per influenza, guadagna altri tre punti e rafforza la posizione play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA PINETO (2-0): IL TABELLINO

PESCARA : Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Aloi, Dagasso, Tunjov; Merola, Cuppone, Capone. A disposizione Gasparini, Pierno, Pellacani, Mesik, De Marco, Moruzzi, Squizzato, Masala, Zeppieri, Palumbo, Meazzi.

PINETO: Tonti; Ingrosso, De Santis, Marafini; Teraschi, Sannipoli, Lombardi, Germinario, Borsoi; Volpicelli, Gambale. A disposizione Mercorelli, Chakir, Njambe, Villa, Manu, Della Quercia, Macario, Foglia, Baggi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino, Grilli.

