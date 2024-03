Video/ Pescara Pontedera (1-0) gol e highlights: ci pensa Merola! (Serie C, 23 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA PONTEDERA: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Pescara supera il Pontedera per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati da mister Cascione cercano di partire bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva intorno al quarto d’ora con uno spunto di Cuppone che, ispirato da Merola, non batte però l’estremo difensore avversario Vivoli.

I minuti scorrono sul cronometro e gli abruzzesi insistono riuscendo a passare in vantaggio al 44′ grazie alla rete messa a segno da Merola, raccogliendo la sfera deviata da Vivoli. Nel secondo tempo gli ospiti allenati da mister Canzi suonano la carica con un colpo di testa fuori misura firmato dal neo entrato Pretato al 59′. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani sprecano una buona opportunità sparando alto da posizione favorevole all’80’ con Ignacchiti, imbeccato da Ianesi.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alessandro Silvestri, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Milani e Meazzi da un lato, Calvani e Salvadori dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentatreesimo turno di campionato permettono al Pescara di salire a quota 48 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Pontedera, rimasti infatti fermi a 47 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA PONTEDERA: IL TABELLINO

Pescara-Pontedera 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 44′ Merola(Pe).

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso, Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Gasperini, Zandri, Di Pasquale, Masala, Pierno, Sasanelli, Meazzi, Capone, Staver, Moruzzi, Di Marco, Franchini. Allenatore: Cascione.

PONTEDERA (3-4-2-1) – Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano, Lombardi, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Peli. A disp.: Lewis, Busi, Gagliardi, Angori, Martinelli, Pretato, Ignacchiti, Peli, Salvadori. Allenatore: Canzi.

Arbitro: Alessandro Silvestri (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 22′ Milani(Pe); 37′ Calvani(Po); 81′ Salvadori(Po); 90′ Meazzi(Pe).

