Video/ Pescara Potenza (5-0) gol e highlights: pokerissimo! (Serie C)

VIDEO PESCARA POTENZA (5-0): LA PARTITA

Il Pescara vince e dilaga davanti agli occhi di uno stadio Adriatico in festa, al termine di questo match valido per la ventiseiesima giornata di Serie C, Girone C. Nel primo tempo parte forte il Potenza con Caturano che dopo 10 minuti fa tremare la difesa avversaria, ma al 17esimo il Delfino passa subito in vantaggio: Rafia disegna una traiettoria da vero 10, che pesca Vergani in posizione regolare. L’attaccante biancazzurro entra in area e fulmina Gasparini con un destro di prima, da vero bomber. Da sottolineare la giocata elegantissima dell’ex Juventus. Al 34esimo arriva anche il raddoppio: Gyabuaa ruba un pallone sanguinosissimo, fa ripartire l’azione, terminata poi da Merola con un destro potentissimo.

Nel secondo tempo il copione non cambia e nel giro di 10 minuti i rossoblù escono definitivamente dalla partita: al 48esimo minuto Rafia disegna un assist fantascientifico, che viene leggermente sporcata dalla difesa avversaria, ma arriva ugualmente a Delle Monache, che entra in area e la incastona all’incrocio dei pali con un destro a giro. Mentre al 55esimo gli ospiti rimangono in 10 per il doppio giallo mostrato a Rocchi. Nel finale di gara Lescano e la doppietta di uno scatenato Merola mettono il punto esclamativo su questo trionfo indiscutibile di un Pescara stellare. Tre punti importantissimi conquistati dalla formazione abruzzese.

VIDEO PESCARA POTENZA (5-0): IL TABELLINO

PESCARA: 22 Plizzari, 3 Crescenzi (dal 13′ st 2 Milani), 6 Gyabuaa, 9 Vergani (dal 12′ st 10 Lescano), 11 Delle Monache (dal 40′ st 88 Germinario), 17 Rafia (dal 29′ st 27 Cuppone), 18 Boben, 20 Kraja (dal 29′ st 5 Palmiero,), 28 Ingrosso, 29 Cancellotti, 30 Merola. A disposizione: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 2 Milani, 7 Kolaj, 8 Aloi, 10 Lescano, 21 Desogus, 24 Mesik, 27 Cuppone, 88 Germinario. Allenatore: Alberto Colombo POTENZA: 1 Gasparini, 6 Del Pinto (dal 21′ st 38 Talia), 9 Caturano, 10 Del Sole (dall’11’ st 17 Polito), 14 Riccardi (dal 1′ st 20 Laaribi), 21 Rocchi, 26 Verrengia, 30 Steffe (dal 40′ st 13 Armini), 51 Girasole, 77 Volpe (dal 1′ st 11 Di Grazia), 98 Hadziosmanovic. A disposizione: 46 Alastra, 11 Di Grazia, 13 Armini, 17 Polito, 18 Legittimo, 19 Alagna, 20 Laaribi, 23 Logoluso, 29 Bianchi, 38 Talia, 70 Schimmenti. Allenatore: Addarmo Raffaele Giuseppe Diretta/ V.Francavilla Giugliano (risultato finale 4-1): dominio pugliese! Reti: al 16′ pt Vergani, al 34′ pt Merola, al 3′ st Delle Monache, al 34′ st Lescano, al 43′ st Merola Ammonizioni: Rocchi, Laaribi, Cuppone, Girasole, Germinario Espulso al 9′ st Rocchi (doppia ammonizione) Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PESCARA POTENZA

