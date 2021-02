Video/ Pescara Reggina (0-2) highlights e gol. Delfini sempre più ultimi (Serie B)

Una vittoria preziosa come il pane per la Reggina che batte il Pescara per 0-2 nel match valevole per la ventunesima giornata di Serie B: diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Denis e Montalto che hanno deciso la contesa nel secondo tempo, piegando la resistenza dei delfini che restano all’ultimo posto in classifica. Con quattro sconfitte consecutive sul groppone Breda rischia seriamente di saltare dopo aver risollevato la squadra a inizio dicembre e il presidente Sebastiani per dare una nuova scossa all’ambiente potrebbe richiamare Oddo silurato solamente qualche mese fa. Baroni, che a sua volta ha preso il posto di Toscano (l’allenatore artefice della promozione), sembra aver ridato linfa vitale agli amaranto che si tirano fuori dalla zona retrocessione e possono guardare al futuro con un pizzico di ottimismo in più rispetto al recente passato. Anche perché la Reggina può contare sul talento e sull’esperienza di Jérémy Ménez: il 33enne francese non ha segnato ma negli 84 minuti in cui è rimasto in campo ha fatto vedere i sorci verdi ai difensori avversari con le sue giocate, le stesse che vedevamo ai tempi del Monaco, della Roma, del PSG e del Milan. Gli anni passano ma la classe resta immutata per German Denis che a Napoli rimpiangevano pure negli anni in cui arrivavano secondi in campionato, a 39 anni l’argentino fa ancora la differenza pur entrando dalla panchina. Se poi pure le scelte per il mercato di gennaio si rivelano azzeccate, si fa davvero gran fatica a lasciar spazio al pessimismo.

VIDEO PESCARA REGGINA 0-2, LE DICHIARAZIONI

Adriano Montalto stava per uscire quando ha segnato il gol che di fatto ha chiuso la contesa: “Siamo contentissimi di questa vittoria che ci siamo presi di forza contro una diretta avversaria per la salvezza, anche contro la Salernitana avevamo giocato molto bene ma il risultato non ci aveva premiato. Oggi è andato tutto per il verso giusto e mercoledì ci aspettano altri 90 minuti delicatissimi con l’Entella. Voglio dedicare il gol innanzitutto ai miei nuovi compagni di squadra che mi hanno subito fatto sentire parte del gruppo e alla società che mi ha dato fiducia, rivolgo un pensiero anche al mister Auteri e ai tantissimi amici che ho lasciato a Bari. Qui a Reggio Calabria ho trovato un gruppo molto unito e compatto, penso che lotteremo fino alla fine e farò di tutto per dare il mio contributo alla causa. Non conoscevo il mister Baroni, mi sembra un allenatore che chiede il 100% da tutti e mi piace poter lavorare con qualcuno che mi spinge sempre a dare il massimo e a non tirare mai indietro la gamba. Da qui in avanti ogni partita sarà fondamentale, per cui dovremo fare più punti possibili”.

VIDEO PESCARA REGGINA 0-2, IL TABELLINO

PESCARA-REGGINA 0-2 (0-0)

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Bellanova, Guth, Bocchetti, Nzita (75’ Masciangelo); Rigoni (62’ Valdifiori), Dessena (62’ Machin), Omeonga (69’ Busellato); Maistro (46’ Ceter), Tabanelli; Odgaard. All. Roberto Breda.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos (84’ Loiacono), Di Chiara; Crimi (62’ Bianchi), Crisetig; Edera (62’ Denis), Folorunsho, Ménez (84’ Liotti); Montalto (90’+3’ Dalle Mura). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Fabio Maresca (Sez. di Napoli).

AMMONITI: 9’ Dessena (P), 10’ Maistro (P), 32’ Rigoni (P), 39’ Di Chiara (R), 45’+1’ Lakicevic (R), 83’ Ménez (R), 85’ Busellato (P), 90’+5’ Dalle Mura (R).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 73’ Denis (R), 79’ Montalto (R).

CLICCA QUI PER IL VIDEO PESCARA REGGINA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA