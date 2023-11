Video/ Pescara Rimini (1-1) gol e highlights: Morra risponde a Milani! (Serie C, 13 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RIMINI: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia le squadre di Pescara e Rimini si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Zeman partono fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Milani, sull’assist offertogli dal suo compagno Accornero.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Troise reagiscono bene trovando il gol del pareggio al 35′ per merito di Morra, sfruttando il suggerimento di Langella ed approfittando di una deviazione decisiva a spiazzare Plizzari tra i pali. Nel secondo tempo i biancorossi ricominciano in maniera arrembante e Megelaitis spara alto di poco dalla lunghissima distanza al 47′. Gli abruzzesi si vedono poi negare un possibile calcio di rigore al 54′ quando il guardalinee corregge l’arbitro segnalando come Floriani avesse subito fallo fuori dall’area riminese.

Nell’ultima parte dell’incontro i biancazzurri si mettono le mani nei capelli quando Merola manca lo specchio della porta non di molta al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Abdoulaye Diop, proveniente dalla sezione di Treviglio, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Aloi da un lato, Megelaitis e Lombardi dall’altro. Il punto conquistato in questo tredicesimo turno di campionato permette al Pescara di salire a quota 21 ed alla Rimini di portarsi a 12 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RIMINI: IL TABELLINO

Pescara-Rimini (p.t. 1-1)

Reti: 3′ Milani(P); 35′ Morra(R);

Assist: 3′ Accornero(P); 35′ Langella(R);

PESCARA (4-3-3) – Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Pellacani, Milani; Aloi, Squizzato, Mora; Merola, Vergani, Accornero. A disp.: Ciocci, Baretta, Di Pasquale, Masala, Pierno, Manu, Staver, Moruzzi, De Marco, Cuppone, Dagasso, Tommasini, Cangiano, Franchini. All.: Zdeněk Zeman.

RIMINI (4-3-3) – Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gorelli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Lombardi; Lamesta, Morra, Cernigoi. A disp.: Colombo, Marchesi, Capanni, Delcarro, Stanga, Bouabre, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Selvini. All.: Emanuele Troise.

Arbitro: Abdoulaye Diop (sezione di Treviglio).

Ammoniti: 31′ Megelaitis(R); 39′ Aloi(P); 40′ Lombardi(R).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PESCARA RIMINI













