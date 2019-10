Video/ Pescara Spezia (1-2): highlights e gol, colpo ligure in rimonta!

Il video di Pescara Spezia ci racconta l’importante colpaccio ottenuto in rimonta dai liguri all’Adriatico con il punteggio di 1-2 nella ottava giornata di Serie B. Primo tempo con gioco molto spezzettato, c’è equilibrio tra le due squadre anche se sono gli abruzzesi a provare a fare subito la partita. Le conclusioni a rete arrivano però col contagocce, Scuffet lascia sfilare a lato un tentativo di Machin, dall’altra parte ci prova Matteo Ricci. In un momento di stallo, il Pescara trova però la giocata che vale il vantaggio con una secca staffilata di Machin che si infila all’angolino, dove Scuffet non può arrivare. Vengono ammoniti prima Vignali e poi Drudi, quindi Machin cerca l’assist per Busellato ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Il Pescara chiude così il primo tempo in vantaggio di misura.Video,

VIDEO PESCARA SPEZIA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione non cambia, le occasioni da gol sono poche, il pallino del gioco passa in mano a uno Spezia a caccia del pari che non trova però sbocchi, mentre il Pescara pensa a contenere vedendo ammonito Memushaj. Il pallino del gioco però è passato in maniera più che chiara in mano spezzina e i risultati iniziano a vedersi. Al 21′ un tiro di Bartolomei manca di poco il bersaglio, quindi lo stesso Bartolomei trova il gol del pari. Gli abruzzesi sbandano e i liguri piazzano il sorpasso con Gudjohnsen, che svetta di testa sovrastando Ingelsson e realizzando la rete dell’1-2. Il Pescara rischia di incassare anche il tris evitando la doppietta di Gudjohnsen, poi viene annullato il pari di Brunori per un fallo di mano. 5′ di recupero e ultimi assalti pescaresi che si chiudono con un colpo di testa di Ingelsson che sorvola di poco la traversa. Non basta al Pescara che deve incassare un 1-2 che dà un calcio alla crisi dello Spezia, capace invece di portare a casa una fondamentale vittoria esterna dopo un periodo difficile.

