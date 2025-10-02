Video Pescara Sudtirol (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara dello Stadio Adriatico valida per la sesta giornata della Serie B 2025/2026.

VIDEO PESCARA SUDTIROL, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia il Pescara acciuffa il Catanzaro in extremis pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo la partita sembra tardare ad entrare nel vivo con le due squadre che paiono studiarsi a vicenda andando in cerca del varco giusto per poter colpire ed al 18′ i biancorossi tentano di raggiungere questo scopo sebbene l’estremo difensore Desplanches non si lasci sorprendere dalla conclusione firmata da Molina.

Le emozioni scarseggiano e solamente le ammonizioni di Olzer da una parte oltre a quelle di S. Davi e Mallamo dall’altra risultano essere degne di nota prima che le due compagini rientrino negli spogliatoi per il consueto intervallo. Nel secondo tempo è ancora Desplanches a prendersi la scena eseguendo un intervento provvidenziale nel disinnescare il nuovo spunto targato Merkaj in avvio di ripresa, precisamente al 47′.

Nel finale il portiere ospite Adamonis compie un miracolo sulla giocata di Merola del 65′ permettendo così ai suoi compagni di spezzare l’equilibrio al 66′ con il gol trovato per merito di Coulibaly, ex della sfida e neoentrato come l’autore dell’assist Italeng.

Proprio lo stesso Italeng si dispera al 68′ centrando un palo ed a buon diritto visto che gli abruzzesi mettono a segno la rete del pareggio nei minuti di recupero grazie a Meazzi, protagonista di un’azione personale vincente siglata addirittura al 90’+5′.

Questo risultato consegna un punto a ciascuna delle due compagini con il Pescara che sale così a quota 5 nella graduatoria della Serie B per la stagione 2025/2025. Il Sudtirol tocca dal canto suo quota 9 punti nella classifica del campionato cadetto al termine della sesta giornata.

