Video/ Pescara Venezia (0-2) gol e highlights. Lagunari a un punto dal 2^ posto

Ripercorriamo con il video dei gol e degli highlights quanto accaduto all’Adriatico tra Pescara e Venezia che si sono affrontate per la 23^ giornata di Serie B: con il risultato finale di 0-2 i lagunari conquistano la terza vittoria consecutiva e si portano a un solo punto dal secondo posto, entrando in piena corsa per la promozione diretta. Il pareggio conquistato nel turno infrasettimanale in casa dell’Empoli capolista si è rivelato soltanto un fuoco di paglia per i delfini – al 14^ KO in campionato – che rimangono in fondo alla classifica. Le cose si mettono subito male per i padroni di casa che se la buttano dentro da soli al quarto d’ora del primo tempo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il tiro dalla bandierina di Taugourdeau viene deviato in rete da Sorensen che nel tentativo di anticipare gli avversari colpisce il pallone di testa battendo così l’incolpevole Fiorillo. Sulle ali dell’entusiasmo gli uomini di Zanetti continuano ad attaccare andando più volte a un passo dal raddoppio con Aramu e Bocalon mentre Masciangelo rischia di imitare il suo compagno e per poco non rende le cose ancora più facili agli ospiti che vanno al riposo con tanti rimpianti per non aver archiviato la pratica ancor prima dell’intervallo. Nella ripresa Breda prova a dare una scossa ai suoi con un triplo cambio ma l’inerzia della partita non cambia, anzi è Modolo a firmare il raddoppio sempre da corner, Pescara ancora una volta troppo passivo sulle palle inattive. L’arbitro Illuzzi prova a correre in aiuto del fanalino di coda assegnando un calcio di rigore per il fallo di Felicioli su Ceter all’interno dell’area, ma il colombiano dagli undici metri sbaglia clamorosamente graziando Pomini che in precedenza si era opposto a Scognamiglio e Tabanelli. Nel frattempo un’abbondante nevicata si è abbattuta sul terreno di gioco, imbiancando gli ultimi minuti del match che gli arancioneroverdi hanno letteralmente dominato e vinto con grande merito.

VIDEO PESCARA VENEZIA 0-2, IL TABELLINO

PESCARA-VENEZIA 0-2 (0-1)

PESCARA (3-5-1-1): Fiorillo; Sorensen (46’ Balzano), Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Dessena (70’ Capone), Valdifiori (71’ Omeonga), Tabanelli, Masciangelo (46’ Nzita); Machin; Odgaard (46’ Ceter). All. Roberto Breda.

VENEZIA (4-3-3): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Crnigoj, Taugourdeau (59’ Fiordilino), Maleh (86’ Svoboda); Aramu (72’ Dezi), Bocalon (58’ Johnsen), (58’ Esposito), Di Mariano. All. Paolo Zanetti.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi (Sez. di Molfetta).

AMMONITI: 25’ Sorensen (P), 47’ Dessena (P), 49’ Aramu (V), 53’ Balzano (P), 85’ Felicioli (V).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 16’ aut. Sorensen (V), 74’ Modolo (V).

