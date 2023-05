Video/ Pescara Virtus Verona (3-1) gol e highlights: Delle Monache devastante!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PESCARA VIRTUS VERONA: LA LEGGE DI ZEMAN!

Si interrompe qui la splendida favola della Virtus Verona che nel turno precedente dei play-off di Serie C aveva eliminato quella che ai nastri di partenza della stagione era ritenuta una delle principali candidate al salto di categoria, il Padova. Il cammino dei ragazzi di Fresco – che in questa realtà riveste da più di 40 anni il doppio ruolo di presidente e allenatore del club, guadagnandosi in questa maniera il soprannome di Ferguson d’Italia – si arresta sul più bello: il Pescara si è rivelato infatti un avversario troppo forte per loro, se all’andata era finita 2-2 all’Adriatico i virtussini hanno dovuto alzare bandiera bianca, cedendo il passo ai delfini di Zeman che si sono imposti per 3 a 1 qualificandosi per i quarti di finale. Un risultato che non cancella comunque la splendida stagione della Vecomp che dopo una partenza difficile nel girone di ritorno ha viaggiato su ritmi quasi da promozione, assicurandosi l’ingresso agli spareggi intergirone dove ha piegato prima il Novara e poi gli euganei, che partivano con i favori del pronostico.

Anche il Pescara stava per fare la stessa fine: dopo un inizio promettente, infatti, i padroni di casa vengono puniti da Kristoffersen che in contropiede infila la retroguardia avversaria e trasforma in oro l’assist di Casarotto gonfiando la rete per il momentaneo vantaggio degli ospiti. Nel giro di pochi minuti Brosco pareggia i conti e rimette le cose a posto, alla mezz’ora l’attaccante islandese manca l’appuntamento con la doppietta personale graziando Plizzari. Dall’altra parte del campo Rafia prova a far venire giù lo stadio con una rovesciata, palla che scuote l’esterno della rete. Prima dell’intervallo Giacomel dice di no a Delle Monache. Che nella ripresa fa il diavolo a quattro e manda al manicomio i difensori della Virtus Verona confezionando prima l’assist per il 2 a 1 di Kraja e poi si procura la punizione dalla quale arriverà il bis del centrocampista albanese che mette in cassaforte il passaggio del turno. Sentiremo parlare molto nei prossimi anni di questo ragazzo classe 2005 che sembra avere numeri fuori dal comune. Lescano cala il poker ma si aiuta con una spinta ai danni di Cella, inevitabile l’annullamento del gol che non ridà nessuna speranza ai virtussini, nel recupero uno sfortunatissimo Daffara colpisce la traversa. Entra pure Juanito Gomez ma ormai è troppo tardi…

VIDEO GOL PESCARA VIRTUS VERONA 3-1, IL TABELLINO

PESCARA-VIRTUS VERONA 3-1 (1-1)

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Cancellotti, Brosco (46’ Pellacani), Mesik, Milani (81’ Crescenzi); Rafia (75’ Mora), Palmiero, Kraja (62’ Aloi); Merola, Lescano, Delle Monache (82’ Kolaj). All. Zdenek Zeman.

VIRTUS VERONA (3-4-2-1): Giacomel; Mazzolo (57’ Hallfredsson), Cella, Faedo; Ruggero (65’ Zarpellon), Talarico (74’ Juanito Gomez), Lonardi, Daffara; Nalini (46’ Danti), Casarotto; Kristoffersen (46’ Fabbro). All. Luigi Fresco.

ARBITRO: Giuseppe Collu (Sez.di Cagliari).

AMMONITI: 35’ Brosco (P), 53’ Daffara (VV), 62’ Ruggero (VV), 63’ Palmiero (P), 76’ Lescano (P), 85’ Cella (VV), 86’ Kolaj (P).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 15’ Kristoffersen (VV), 18’ Brosco (P), 49’ e 54’ Kraja (P).

