Video/ Piacenza Carpi (2-1): highlights e gol. Ai falconi non basta Boccaccini

Il Piacenza vince il derby con il Carpi grazie alle reti siglate da Paponi e Nicco, Boccaccini la riapre alla fine della prima frazione ma non basta. I padroni di casa iniziano subito decisi con Zappella che prova a servire Nicco, ma la sfera è troppo. Imperiale mette in mezzo per Paponi anticipato da Nobile. Ghiotta occasione per il Piacenza che inizia a farsi davvero pericolosa. Zappella mette dentro un cross tagliato per Paponi che per un soffio non arriva all’appuntamento con il gol, ma per l’attaccante è solo questione di minuti. Gran pallone di Piace per Paponi che sblocca la gara, una doccia fredda per il Carpi. Pochi minuti dopo grande inserimento di Nicco e raddoppio dei padroni di casa. Il Carpi però risponde a tono con Boccaccini la riapre nei minuti di recupero della prima frazione.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Piacenza prova a chiuderla. Bel cross di Sestu per Paponi che per poco non trova la doppietta pesonale. Paponi deve purtroppo abbandonare il campo per un guaio muscolare, entra al suo posto Sylla. L’ultima porzione di gara vede il Carpi giocare meglio. Saric la mette in mezzo dalla destra ma non ci arriva nessuno. Ultimi lampi della gara firmati dal Carpi. Cross di Imperiale, bravo Sylla a respingere la minaccia di testa. Saric serve un bel pallone per Biasci che per un soffio non ci arriva. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi per un derby che non ha deluso le attese. I padroni di casa hanno meritato per le occasioni create contro un Carpi mai domo che ci ha provato fino all’ultimo istante.

CLICCA QUI PER IL VIDEO PIACENZA CARPI, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA