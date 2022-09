Video/ Piacenza Feralpisalò (0-2) gol ed highlights: Pittarello chiude il match!

VIDEO PIACENZA FERALPISALÒ (0-2): COLPO DEI LEONI DEL GARDA

Video di Piacenza Feralpisalò che presenta la sfida tra due club che possono dire veramente tanto quest’anno con una maggiore attenzione rivolta nei confronti del tecnico Stefano Vecchi e del suo team che sblocca immediatamente la gara con il gol di Di Molfetta. Il numero 10 della Feralpisalò è rapidissimo a far girare il suo tiro con una conclusione intelligente che buca il portiere e che porta gli ospiti in vantaggio a Piacenza. Nei minuti finali tsnto nervosisismo con le ammonizioni di Icardi, per la squadra di Stefano Vecchi, e di Cosenza e Suljic per la formazione di casa. Primo tempo che termina con il risultato di 0-1 in favore della rosa di Mister Vecchi.

Secondo tempo che vede il video di Piacenza Feralpisalò Piacenza che prova timidamente a farsi vedere senza sortire alcun tipo di effetto con la Feralpisalò che si difende egregiamente. Al minuto 64 l’episodio che condiziona il match in favore degli ospiti. Cosenza già ammonito nel corso del primo tempo si guadagna, anzitempo, l’ingresso anticipato negli spogliatoi beccandosi l’espulsione per un tocco di mano. Dal dischetto si presenta Pittarello che batte il portiere e fa 0-2. Momento totale della Feralpisalò che viene ribaltato dalle avanzate dei padroni di casa che sfidano in più occasioni Pizzignacco che si esalta con diverse prodezze tra i pali. Il giovane classe 2001 nel finale sfodera parate super che lo fanno balzare di diritto tra i migliori in campo fino al fischio finale che sancisce la fine della partita con la vittoria della squadra di ospite.

VIDEO PIACENZA FERALPISALO’: IL TABELLINO

PIACENZA (4-3-1-2): Tintori; Parisi, Nava, Cosenza, Capoferri; Palazzolo (Munari), Nelli, Suljic; Cesarini; Rossetti (Morra), Zunno (Conti). (Rinaldi, Maianti, Giacchino, Pezzola, Lamesta, David,, Vianni, Onisa, Massetti, Frosinini, Banchieri). All.: Scalise

FERALPISALO (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Legati, Pilati, Salines; Icardi (Palazzi), Zennaro, Balestrero; Di Molfetta (Musatti); D’Orazio (Guerra), Pittarello (Cernigoi). (Neri, Ferretti, Tonetto, Benedetti, Bacchetti, Siligardi, Pietrelli, Dimarco). All.: Vecchi

Ammoniti: Icardi, Suljic, Cosenza, Balestrero e Palazzi

Espulsi: Cosenza

Arbitro: Milone di Taurianova

Reti: 18′ p.t. Di Molfetta (F); 20′ s.t Pittarello rig. (F)

