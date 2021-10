Video/ Piacenza Juventus U23 (1-1) highlights e gol: De Winter risponde a Corbari

Il Piacenza e la Juventus U23 si dividono la posta in palio grazie alla reti siglate da Corbari e De Winter. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti del match. La prima occasione è per i padroni di casa con il cross di Gozzi che trova Cesarini di testa, la palla sfiora il palo. La Juventus sembra aver preso ora il controllo del match, la compagine bianconera alza subito il baricentro del gioco. Cudrig prova a servire con il tacco Akè, chiude bene la difesa di casa. Bellissima giocata di Cesarini! Sul cross di Gonzi colpisce la sfera di tacco in acrobazia, Garofani riesce a deviare in calcio d’angolo. Cesarini ci riprova di testa da calcio d’angolo, para facile Garofani. Grave errore della difesa del Piacenza che regala una grandissima occasione alla Juventus, Cudrig calcia a botta sicura ma trova il salvataggio in scivolata di Pratelli.

Diretta/ Piacenza Juventus U23 (risultato finale 1-1): Pratelli salva nel finale

Marino serve Rabbi che prova a scavalcare Garofani, l’estremo difensore la mette in angolo. Codromaz prova la deviazione in area, la sfera termina di pochissimo fuori. Corbari! La sblocca il Piacenza! Su calcio d’angolo arriva l’inserimento giusto del centrocampista che con il destro sigla il vantaggio dei padroni di casa. Palla per Marchi, arriva Cudrig che lo anticipa sventando l’azione pericolosa. Suljic è il primo ammonito della gara. Akè calcia ma trova la facile parata di Pratelli. Marchi di testa su una punizione non trova lo specchio della porta. La prima frazione tra Piacenza e Juventus U23 termina con il vantaggio del Piacenza firmato da Corbari.

Diretta/ Feralpisalò Padova (risultato finale 1-0): vittoria in inferiorità numerica!

SECONDO TEMPO

De Winter! La riprende all’alba della seconda frazione la Juventus. Su calcio d’angolo arriva l’inserimento vincente del difensore bianconero. Ancora Juventus pericolosa con Miretti che trova la parata di Pratelli in angolo. Cesarini imbecca per Rabbi, arriva l’anticipo prima della conclusione vincente. Nava ci prova di testa su angolo, la sfera termina di poco fuori. Buona incursione di Pecorino che arriva da solo contro Pratelli, ottima la chiusura dell’estremo difensore che salva i suoi. Garofani sbaglia e perde la sfera, Lamesta calcia ma l’estremo difensore rimedia all’errore precedente.

DIRETTA/ Pontedera Reggiana (risultato finale 2-2): doppietta di Zamparo!

Azione personale di Soulè che arriva al limite dell’area e prova il tiro, Pratelli devia la conclusione. Pochi minuti alla fine del match che sembra destinato al pari. Compagno di tacco serve Sersenti che calcia a botta sicura, Pratelli trova uno strepitoso riflesso che salva il risultato. Tre i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Termina un match divertente tra Piacenza e Juventus U23, decidono le reti siglate da Corbari e De Winter.

IL TABELLINO

Reti: 32′ Corbari, 47′ De Winter

Piacenza (3-5-2): Pratelli; Nava, Codromaz, Marchi (79′ Armini); Gonzi, Marino, Cesarini (79′ Dubickas), Suljic, Parisi; Corbari (60′ De Grazia), Rabbi (60′ Lamesta). All. Scazzola. A disp. Galletti, Tafa, Angileri, Burgio, Bobb, Giordano, Simonetti, Gissi

Juventus U23 (4-3-3): Garofani; Leo, de Winter, Stramaccioni, Barbieri (46′ Turicchia); Zuelli, Leone (65′ Sersanti), Miretti; Akè (84′ Compagnon), Cudrig (46′ Pecorino), Sekulov (46′ Soulé). All. Zauli. A disp. Raina, Daffara, Riccio, Da Graca, Poli, Palumbo, Boloca

Arbitro: Caldera di Como

Ammoniti: 36′ Suljic, 39′ Codromaz, 92′ Leo

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PIACENZA JUVENTUS U23 (da elevensport)



© RIPRODUZIONE RISERVATA