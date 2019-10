Video/ Piacenza Padova (1-1): highlights e gol. Imperiale e Pesenti! (Serie C)

Allo Stadio Leonardo Garilli le formazioni di Piacenza e Padova non vanno oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo, nonostante un inizio abbastanza equilibrato, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 16′ grazie al gol messo a segno da Imperiale ma sono costretti ad effettuare una prematura sostituzione per infortunio richiamando in panchina l’infortunato Lovato ed inserendo Andelkovic al suo posto al 44′. Bisogna però attendere la ripresa perchè la partita si sblocchi ulteriormente: dopo il calcio di rigore parato da Del Favero a Santini e concesso per fallo di Imperiale ai danni di Cherubin intorno al 49′, gli sforzi degli ospiti di ristabilire l’equilibrio iniziale vengono premiati al 57′ dalla rete del pari definitivo di Pesenti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Zufferli, della sezione di Udine, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Pergreffi, Sestu, Sylla e Marotta da un lato, Nicco, Cherubin, Pesenti e Castiglia dall’altro. Il punto conquistato in questo turno di campionato permette rispettivamente al Piacenza di salire a quota 19 ed al Padova di raggiungere i 26 punti nella classifica del girone B di Serie C.

IL TABELLINO

Piacenza-Padova 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 16′ Imperiale(Pi); 57′ Pesenti(Pa).

PIACENZA (3-5-2) Del Favero; Borri, Milesi, Pergreffi; Zappella, Nicco, Marotta, Della Latta, Imperiale; Sylla, Sestu. A disp.: Bertozzi, Ricciardi, El Kaouakibi, Giandonato, Cacia, Corradi, Cattaneo, Bolis, Paponi, Forte, Nannini. All.: Arnaldo Franzini.

PADOVA (3-5-2) Minelli; Cherubin, Kresic, Lovato; Daffara, Germano, Ronaldo, Castiglia, Baraye; Santini, Pesenti. A disp.: Galli, Cherif, Andelkovic, Serena, Capelli, Mandorlini, Mokulu, Gabionetta, Soleri, Buglio, Bunino, Sylla. All.: Salvatore Sullo.

Arbitro: Luca Zufferli (Udine).

Ammoniti: 18′ Nicco(Pa); 29′ Cherubin(Pa); 56′ Pergreffi(Pi); 58′ Pesenti(Pa); 59′ Sestu(Pi); 69′ Sylla(Pi); 90’+4′ Marotta(Pi); 90’+5′ Castiglia(Pa).

