Video Pianese Livorno (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per l'ottava giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO PIANESE LIVORNO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio la Pianese si impone nel derby col Livorno imponendosi in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo i bianconeri cominciano il derby chiamando immediatamente in causa l’estremo difensore Ciobanu andando alla conclusione già al 4′ con Chesti e l’arbitro rettifica poi la sua decisione di assegnare loro un calcio di rigore per un presunto intervento irregolare commesso da Baldi nei confronti di Peli dopo la revisione effettuata al 20′ grazie all’FVS.
La giocata di Sussi si rivela poi essere imprecisa al 24′ mentre la compagine allenata dal tecnico Formisano si rendere pericolosa sempre al 24′ centrando un palo con un tiro-cross firmato da Antoni. Al 28′ Peli è costretto ad uscire dal campo venendo sostituito da Martey per colpa di un infortunio e gli Amaranto riescono invece nel loro intento di spezzare l’equilibrio andando in vantaggio al 34′ per merito del gol siglato, su assist di Biondi, da Cioffi che non capitalizza la chance per raddoppiare già al 42′.
La Pianese ne approfitta per pareggiare ad inizio recupero con la rete segnata al 45’+3′ da Bellini, praticamente in contropiede solitario. Nel secondo tempo è proprio il subentrato Martey a realizzare il gol del sorpasso al 48′ con l’aiuto di Bellini e la reazione avversaria non si concretizza per l’intervento sulla linea di Chesti, oltre alla scarsa mira di Panaioli.
Sempre Bellini viene quindi fermato in calcio d’angolo al 56′. Nel finale la squadra di mister Birindelli colleziona altre opportunità per raddoppiare con Martey al 59′, Bertini all’83’ e Bellini al 90’+6′.
Questo risultato spinge la Pianese a quota 12 nella classifica del girone B grazie a questi nuovi tre punti conquistati nell’ottava giornata di campionato. Il Livorno resta invece bloccato a quota 7 perdendo questa sfida di Serie C contro i corregionali.