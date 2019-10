Video/ Pianese Monza (1-1): highlights e gol. I bianconeri fermano Brocchi (Serie C)

L’anticipo della 10^ giornata della Serie C, vede lo stop di Brocchi in casa dei bianconeri di Mister Masi: come si vede nel video di Pianese Monza, al triplice fischio finale il tabellone era fermo sul 1-1. I brianzoli provano subito a far valere la loro supremazia territoriale nei primi minuti del match, nei primi 3′ mancano di poco il bersaglio delle conclusioni di Lepore e Gliozzi. Ci prova poi Fossati dalla lunga distanza, ma è pronta la risposta del portiere di casa, Fontana. Ancora Monza pericoloso alla mezz’ora, con Brighenti che arriva alla deviazione sotto misura in area, ma la deviazione di Cason evita problemi a Fontana. Nel quarto d’ora finale del primo tempo la Pianese si scuote impegnando in due occasioni Lamanna, prima con un insidioso sinistro di Catanese, poi ancora su un tentativo mancino di Benedetti.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il vantaggio della Pianese che si materializza quasi subito, al 4′ fallo di mano di Scaglia su conclusione di Rinaldini, lo stesso Rinaldini trasforma ed i brianzoli vacillano, con Brocchi che al 10′ prova a cambiare il Monza con un triplo cambio: escono Chiricò, Fossati e Iocolano, entrano Mosti, Rigoni e D’Errico. L’occasione per il raddoppio che chiuderebbe definitivamente la partita ce l’ha però la Pianese, ma la spreca con Momenté. Il quarto d’ora finale vede il Monza proteso in avanti a caccia di un pari che si concretizza praticamente all’ultimo assalto, quando al 43′ su punizione di D’Errico irrompe Rigoni che riesce a siglare l’1-1. Risultato che finisce con l’accontentare entrambe le squadre, la Pianese può essere soddisfatta di aver fermato la capolista, il Monza compie un ultimo passo avanti che appariva ormai insperato.

