VIDEO PIANESE TORRES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio la Pianese vince per 2 a 1 contro la Torres. Il primo tempo si apre con un botta e risposta immediato: i bianconeri spezzano infatti l’equilibrio iniziale con il gol firmato da Mignani, su assist di Bacchin, già al 2′.

Tuttavia, i rossoblu rispondono segnando subito la rete del pareggio tramite un colpo di testa vincente di Fischnaller, su assist di Guiebre, al 4′. I padroni di casa si riportano quindi in zona offensiva con uno spunto di Ercolani al 18′ e sul fronte opposto gli ospiti collezionano tre opportunità fallite in successione da Guiebre, Zecca ed Antonelli.

In avvio di secondo tempo i toscani devono ringraziare il loro estremo difensore Boer se mantengono invariato il punteggio. Nel finale ci pensa quindi Da Pozzo a riportare avanti gli amiatesi verso il 69′ con l’aiuto del collega Nicoli. Nel recupero al 90’+5′ è Mignani a sfiorare il tris sventato solo da una parata di Zaccagno.

Questa vittoria assegna tre punti alla Pianese che tocca in questo modo quota 47 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025. Niente da fare invece per la Torres, che incappa in un’altra sconfitta e rimane ancorata ai suoi 57 punti.

VIDEO PIANESE TORRES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS