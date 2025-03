VIDEO PICERNO AUDACE CERIGNOLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Donato Curcio le squadre di AZ Picerno ed Audace Cerignola si devono accontentare di un pareggio senza reti per 0 a 0. Nel primo tempo gli Ofantini sembrano voler subito mettere in evidenza la loro superiorità ma la giocata provata da Tascone si rivela troppo imprecisa per centrare il bersaglio all’11’.

I lucani suonano invece la carica tramite le sortite offensive di Volpicelli al 24′ e soprattutto di Bernardotto, cogliendo un palo, al 43′. Nel secondo tempo gli interpreti non cambiano, almeno dall’inizio della ripresa, ed i gialloblu collezionano un’altra occasione fallita con il colpo di testa ineffica di Coccia pure al 52′.

Nel finale le Cicogne colgono pure la traversa su calcio di punizione al 71′ con Achik. Nemmeno Cardoni combina di meglio sul fronte opposto al 90′, così come Greco disinnesca Bernardotto al 90’+3′. Sempre nel recupero ma al 90’+5′ Cardoni viene infine espulso dall’arbitro Lucio Felice Angelillo di Nola per doppia ammonizione.

Il pari maturato nel trentesimo turno di questo campionato consegna dunque un punto sia al Picerno, che raggiunge quota 39, sia all’Audace Cerignola, che tocca invece i 61 punti nella classifica del girone C di Serie C 2024/2025.

VIDEO PICERNO AUDACE CERIGNOLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS