Video/ Picerno Avellino (0-1) gol e highlights: Kragl vale la vittoria (Serie C)

VIDEO PICERNO AVELLINO (0-1): KRAGL LA DECIDE

La gara tra Picerno e Avellino termina 0 a 1 per gli ospiti. Nel primo tempo la sfida comincia bene per i padroni di casa, con Di Dio che al 6′ riceve palla sulla sinistra e tenta il tiro verso la porta con Forte che devia in corner. Sono però gli ospiti a trovare la via del vantaggio dopo qualche minuto. Il gol arriva infatti al 12′: cross di Aloi verso l’area, Dettori rinvia di testa e la palla arriva a Kragl, che da fuori area prende la mira e con un tiro potente batte Viscovo. Il primo tempo prosegue con un monologo dei campani ma termina 0 a 1. CLICCA QUI PER IL VIDEO PICERNO AVELLINO (0-1)

VIDEO PICERNO AVELLINO: ATTACCO PADRONI DI CASA, MA…

La sfida tra Picerno e Avellino ricomincia nel secondo tempo con i padroni di casa all’attacco. Sul finale, infatti, la squadra di Colucci prova in ogni modo ad agguantare il pareggio, prima con Dettori, Gerardi e poi con Guerra. Una rete che però non arriva: l’unico gol del match è dunque quello di Kragl che vale i 3 punti per gli ospiti. Bravo, infatti, Forte a respingere le azioni pericolose del Picerno. L’Avellino consolida così il terzo posto ed è matematicamente sicuro dei playoff.

VIDEO PICERNO AVELLINO: IL TABELLINO

PICERNO-AVELLINO 0-1

MARCATORE: 12′ Kragl

PICERNO (3-5-2): Viscovo; De Franco, Ferrani, Garcia; Setola (dal 78’ Senesi), De Cristofaro (dal 78’ Guerra), Dettori, Pitarresi, Di Dio (dal 57’ Esposito); Parigi (dal 57’ Gerardi), Vivacqua (dal 28’ Reginaldo). A disposizione: Albertazzi, Summa, A. Dias, Allegretto, De Ciancio, Viviani, Carrà. All. Colucci

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Rizzo, Aloi, De Francesco (dal 57’ Matera), Kragl (dal 56’ Mastalli), Mignanelli; Plescia (dal 57’ Kanouté), Murano (dal 56’ Micovschi). A disposizione:Pane, Pizzella, Chiti, Scognamiglio, Tito, Mocanu. All. Gautieri

