Video/ Picerno Avellino (2-3): highlights e gol, colpo degli irpini! (Serie C)

Analizziamo il video di Picerno Avellino, partita valida per la quarta giornata nel girone C di Serie C: allo Stadio Comunale Donato Curcio l’Avellino supera in trasferta il Picerno per 3 a 2 e si prende il secondo posto della classifica agganciando la Ternana, e arrivando alla terza vittoria consecutiva dopo il netto ko interno contro il Catania, con cui si era aperto il campionato. Nel primo tempo gli ospiti partono forte ed infatti riescono subito a passare in vantaggio in apertura di match grazie alla rete di Charpentier, realizzata già al 5′. Ci pensa quindi Parisi a siglare il gol dell’immediato raddoppio al 16′ mentre i padroni di casa provano a reagire accorciando le distanze al 25′, per merito di Santaniello. Tuttavia, in avvio di secondo tempo i biancoverdi ristabiliscono il distacco tramite Di Paolantonio al 49′. Gli sforzi della squadra allenata da mister Giacomarro vengono premiati solo in maniera parziale visto che a poco serve la nuova rete messa a segno da Sparacello nel recupero al 90’+1′. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paride Tremolada, della sezione di Monza, ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo Laezza, Illanes, Calabrese, Morero e Silvestri. I 3 punti conquistati lontano dalle mura amiche permettono all’Avellino di salire a quota 9 nella classifica del girone C di Serie C, scavalcando proprio i diretti rivali di giornata del Picerno, rimasti fermi a 7 punti.

VIDEO PICERNO AVELLINO: IL TABELLINO

Picerno-Avellino 2 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 5′ Charpentier(A); 16′ Parisi(A); 25′ Santaniello(P); 49′ Di Paolantonio(A); 90’+1′ Sparacello(P).

PICERNO (3-5-2) Pane, Caidi, Fontana, Bertolo; Kosovan, Pitarresi, Vrdoljak, Calamai, Guerra; Sparacello, Santaniello. A disp.: Cavagnaro, Soldati, Langone, Esposito, Ruggieri, Lorenzini, Nappello, Sambou, Calabrese, Filogamo, Melli, Fiumara. All.: Giacomarro.

AVELLINO (5-4-1) Abibi; Celjak, Zullo, Morero, Illanes, Parisi; Micovschi, Di Marco, Di Paolantonio, Rossetti; Albadoro. A disp.: Tonti, Pizzella, Laezza, Charpentier, Njie, Falco, Alfageme, Carbonelli, Silvestri, Petrucci. All.: Ignoffo.

Arbitro: Paride Tremolada (Monza).

Ammoniti: Laezza, Illanes, Calabrese, Morero, Silvestri.

VIDEO E GOL PICERNO AVELLINO



© RIPRODUZIONE RISERVATA