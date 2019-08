Video/ Picerno Bisceglie (0-2): highlights e gol. Montero chiude il match

Il Picerno cade in casa contro il Bisceglie per due reti a zero e dice addio alla Coppa Italia di Serie C. Pronti, via e dopo appena due minuti Vacca cerca la porta con una conclusione dalla distanza che si impenna alta sopra la traversa. Le due squadre si studiano, i ritmi non son particolarmente vivaci e per un’altra chance offensiva bisogna attendere il ventiquattresimo minuto quando Donnarumma cerca di sorprendere Casadei con un tiro innocuo dalla distanza. Il primo tempo prosegue su questi binari, con le due squadre che arrivano fino all’intervallo sul risultato di zero a zero. Il secondo tempo si accende con un’occasione per la compagine lucana, che con Vacca impegna Casadei con un rasoterra non particolarmente pericoloso. Al sessantesimo la gara si sblocca con un mancino perfetto di Gatto, che realizza la sua seconda rete della stagione. Il vantaggio galvanizza il Bisceglie, gli ospiti però non riescono a chiuderla prima dell’ottantottesimo con Montero che a tu per tu con Cavagnaro insacca il colpo di testa di Wilmots. E’ la rete del 2-0, che di fatto sancisce la fine del match. Durante il recupero i padroni di casa provano a riaprirla, ma non c’è più tempo né occasioni nitide per riuscirsi.

IL TABELLINO

PICERNO-BISCEGLIE 0-2

Picerno (3-5-2): 12 Cavagnaro, 4 Fontana, 7 Vacca (dal 76° 5 Pitarresi), 13 Caidi, 15 Lorenzini (dal 60° 19 Sparacello), 16 Donnarumma, 17 Nappello (dal 60° 10 Kosovan), 20 Calabrese (dal 70° 11 Esposito), 24 Melli, 27 Vrdoljak (dal 60° 8 Langone), 28 Fiumara. Allenatore: Domenico Giacomarro. A disposizione: 1 Fusco, 22 Pane, 6 Bertolo, 18 Sambou, 23 Calamai, 29 Montagno, 9 Santaniello.

Bisceglie (4-3-1-2): 1 Casadei, 2 Diallo (dal 65° 27 Ferrante), 4 Wilmots, 9 Montero, 15 Cardamone, 16 Abonckelet (dal 46° 11 Rafetrainiaina), 17 Longo (dal 46° 10 Gatto), 21 Turi, 23 Piccinni, 24 Ungaro (dal 75° 6 Mastrippolito), 25 Hristov. Allenatore: Rodolfo Vanoli. A disposizione: 12 Ndiaye, 3 Tarantino, 5 Zigrossi, 8 Cavaliere, 20 Spedaliere, 26 Murolo.

Reti: 59° Gatto, 88° Montero.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Assistenti: Marco Orlando Ferraioli e Marco Croce di Nocera Inferiore.

Note: spettatori paganti 300 circa. Ammoniti: Piccinni (16°), Turi (37°), Vacca (56°). Calci d’angolo 3-2. Recupero: primo tempo 3 minuti, secondo tempo 4 minuti.

