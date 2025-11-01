Video Picerno Cavese (2-2), gol e highlights: Orlando e Cionek a segno nella rimonta degli ospiti.

VIDEO PICERNO CAVESE (2-2): I CAMPANI PAREGGIANO IN RIMONTA

Il primo tempo del video Picerno Cavese ci racconta di una partita chiusa ma approcciata meglio dai padroni di casa che riescono a gestire il pallino del gioco. Nonostante le poche occasioni, la partita si sblocca subito al 21′ quando Boffelli sbaglia l’uscita e travolge Abreu in area di rigore. L’arbitro non nota il contatto ma viene richiamato al FVS dove ricontrolla l’azione e fischia il rigore. Dal dischetto si presenta Esposito che calcia alla sinistra del portiere e mette il pallone sotto la traversa. La reazione della Cavese non c’è e i lucani ne approfittano trovano anche la rete del 2 a 0. Il protagonista, in negativo, è ancora Boffelli che sbaglia totalmente l’uscita su un cross dalla sinistra e lascia il pallone nell’area piccola a Petito che appoggia in rete da pochi passi. Per provare a rientrare in partita, gli ospiti provano a sfruttare i calci piazzati e, al 37′, Luciani sfiora il gol colpendo di testa sul primo palo.

Il secondo tempo del video Picerno Cavese inizia con un cambio decisivo negli ospiti che mandano in campo Diarrassouba al posto dell’ammonito Macchi. La prestazione del numero 11 è di livello assoluto e guida alla rimonta insieme ad un Orlando a dir poco ispirato. Infatti, al 64′ è proprio il numero 24 a firmare il gol che accorcia le distanze con un mancino al volo dall’interno dell’area di rigore. Il 2 a 1 spaventa il Picerno che effettua tre cambi ma non riesce ad evitare il gol del pareggio. Infatti, al 75′ trova il gol Cionek che mette in rete sul secondo palo un assist di Orlando in grado di tagliare tutta la difesa avversaria. Gli ultimi minuti sono giocati ancora meglio dagli ospiti che colpiscono un palo con Ubaldi al 91′ a non riescono a trovare il gol vittoria e si fermano sul definitivo 2 a 2.

