Video Picerno Foggia che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, formazioni e migliori azioni della gara.
VIDEO PICERNO FOGGIA: DELIO ROSSI KO
Video Picerno Foggia che si apre con il tentativo di testa di Frison sugli sviluppi di un calcio piazzato. La partita si sblocca grazie alla rete di Esposito che è bravo a rientrare sul piede forte calciando nella porta avversaria. Picerno che va vicinissimo al raddoppio soltanto un minuto più tardi con Abrei. Il giocatore di casa seppur da posizione favorevole spreca la possibilità del raddoppio. Dopo 45 minuti risultato è fermo sul 1-0, poco Foggia con il Picerno avanti.
Secondo tempo che si apre con il pareggio del Foggia. Oliva finalizza con facilità una bella azione sulla sinistra di Panico. Decisiva nel finale la rete di Energe che ribadisce in porta regalando il successo ai suoi con una rete che vale tre punti. Dopo 90 minuti triplice fischio: Picerno che ha la meglio sul Foggia dopo 10 minuti di recupero dati dal direttore di gara con l’espulsione di Pugliese estratta.