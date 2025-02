VIDEO PICERNO JUVENTUS U23: LE AZIONI DELLA PARTITA

Video Picerno Juventus U23 che racconta una sfida che si sblocca dopo appena otto minuti per i bianconeri con la conclusione vincente di Pietrelli. Il calciatore bianconero rientro sul mancino e scarica un sinistro fortissimo che Summa non può mai prendere. Grande gol da parte della Juventus che poi si fa pareggiare 20 minuti più tardi con Energe. Picerno che pareggia sfruttando la grande azione di Petito direttamente sulla fascia mancina. Palla in mezzo e pareggio da parte dei padroni di casa. Cartellino giallo per Maselli, autore di una trattenuta piuttosto evidente. Il primo tempo finisce con l’occasione importante per i bianconeri con Guerra che non inquadra la porta.

La sfida si accende maggiormente il secondo tempo con il tiro del dischetto da parte di Afena-Gyan. L’ex Cremonese e Roma si fa ipnotizzare dal portiere Summa, sprecando la ghiotta occasione. Attacca poi tanto la Juventus con Turicchia su tutti sfiorando la rete. Finisce con un pareggio questa sfida con il Picerno che sale a quota 35; rimane invece a 31 la Juventus che interrompe il filotto di quattro vittorie consecutive.

VIDEO PICERNO JUVENTUS U23: GOL E HIGHLIGHTS