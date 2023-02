Video/ Picerno Latina (1-0) gol ed highlights: rossoblù in volo (Serie C)

VIDEO PICERNO LATINA: LA PARTITA

Picerno Latina, valevole per il girone C, termina con la vittoria di misura dei padroni di casa, lanciati in zona play-off. Niente da fare per la squadra nerazzurra in quello che era un vero e proprio scontro play off. L’obiettivo era agganciare gli avversari, invece il Latina torna a casa con un distacco di sei punti dal Picerno. Eppure la partita era cominciata bene per i pontini che con Riccardi e Bordin avevano sfiorato per due volte il vantaggio. Al contrario il Picerno alla prima occasione va in gol. Decisivo lo spunto di Golfo che supera in maniera imparabile Tonti. La squadra di Daniele Bedetti, in panchina per la squalifica del tecnico Daniele Di Donato, fatica poi ad organizzare una reazione, pur controllando maggiormente la sfera. Una nuova occasione per i padroni di casa arriva proprio nel finale del primo tempo, con Santarcangelo che per poco non trova lo specchio della porta ospite.

Doppio cambio all’intervallo per il Latina con Celli e Amadio che entrano al posto di Andrea Esposito e Bordin.

Altri avvicendamenti nel Latina nel corso della ripresa. Entrano Furlan e Peschetola al posto di Riccardi e Di Livio. La squadra nerazzurra prova a rendersi pericolosa affidandosi alla qualità dei nuovi entrati, ma non arrivano veri e propri pericoli per la porta di Rossi. La sfida, infatti, termina con la vittoria dei padroni di casa del Picerno che riescono ad uscire con tre punti in tasca grazie a una rete nelle prime battute di gioco realizzata da Golfo.

Picerno: Rossi, Ferrani (25’ Allegretto), De Cristofaro, Ceccarelli (66’ Gallo), Albadoro (77’ Esposito), Santarcangelo, Pagliai, Gonnelli, Golfo (77’ Setola), Guerra, De Ciancio. A disposizione: Albertazzi, Gammone, D’Angelo, Monti, Novella. Allenatore: Longo

Latina: Tonti, Esposito Ant., Di Livio (65’ Peschetola), Sannipoli, Ganz, Bordin (46’ Amadio), Carissoni, Calabrese, Esposito And. (46’ Celli), Fabrizi (85’ Rosseti), Riccardi (58’ Furlan). A disposizione: Cardinali, Giannini, Pellegrino, Belloni, De Santis, Barberini, Di Mino, Bezziccheri, Gallo. Allenatore: Di Donato (squalificato, in panchina Bedetti).

Marcatori: 11’ Golfo

Ammoniti: Ferrani (P), De Cristofaro (P), Rossi (P), Guerra (P), Di Livio (L), Pagliai (P)

