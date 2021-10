Video/ Picerno Monterosi (2-0) gol e highlights: Pitarresi chiude la gara (Serie C)

VIDEO PICERNO MONTEROSI 2-0: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 2-0 Picerno Monterosi Tuscia. Nella gara della 10^ giornata di andata del girone C di Serie C, i lucani conquistano i tre punti e mettono fine alla serie di sconfitta che durava da tre partite. Grazie al successo conseguito, il Picerno vola all’undicesimo posto con 14 punti in classifica. Il Monterosi viene sconfitto dopo una serie di risultati utili che durava da sei giornate. I laziali restano quindi nella parte centrale della graduatoria con 13 punti. Vittoria cinica dei padroni di casa, che si accendono improvvisamente nella ripresa, come dimostra il video degli highlights.

Andiamo a rivivere le migliori occasioni del match. Il primo tempo si apre con una fase di studio da parte di entrambe le compagini, con il gioco che si sviluppa principalmente a centrocampo. Col il passare dei minuti la situazione non si sblocca e i tanti errori in fase di costruzione di manovra condiziona lo spettacolo, con nessuna delle due squadre che decide di prendere l’iniziativa. Gli unici tentativi arrivano dalla distanza con Di Paolantonio al 24′ per il Montevarchi e De Marco per il Picerno. Il primo tempo termina a reti bianche.

VIDEO PICERNO MONTEROSI 2-0: SECONDO TEMPO

Le prime fasi del secondo tempo seguono l’andamento del primo: ritmi bassi e nessuna occasione. Al 63′ però arriva il lampo del Picerno. Pitarresi crossa al centro da calcio d’angolo, Alia respinge, ma non può nulla sulla ribattuta da posizione ravvicinata di Vivacqua, che porta in vantaggio per 1-0 i padroni di casa. Il Picerno prende quindi coraggio e dopo 7 minuti trova il gol del raddoppio. Pittaresi realizza direttamente da calcio di punizione.

Determinante però la finta di Reginaldo che inganna il portiere ospite, mandandolo fuori tempo. E’ 2-0 per il Picerno in pochi minuti. Il Monterosi prova a reagire al doppio svantaggio, ma la conclusione di Costantino che avrebbe potuto riaprire il risultato, scheggia l’incrocio dei pali. Nei minuti di recupero è ancora Costantino a rendersi pericoloso, ma trova l’ottima risposta di Albertazzi che sigilla il risultato. E’ l’ultima emozione dell’incontro che si conclude quindi con il punteggio finale di 2-0.

VIDEO PICERNO MONTEROSI 2-0: IL TABELLINO

RETI: 63′ Vivacqua (P), 70′ Pitarresi (P).

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Marco, Vivacqua, Reginaldo; Gerardi. A disp. Summa, Viscovo, Ferrani, D’Angelo, De Cristofaro, Alcides, Dettori, Garcia, Stasi, Terranova, Coratella, Carrà, Viviani. All. Antonio Palo.

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Di Paolantonio, Buglio, Parlati, Cancellieri; Polidori, Costantino. A disp. Marcianò, Buono, Polito, Franchini, Luciani, Tripoli, Tartaglia, Adamo, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile, Caon. All. David D’Antoni.

