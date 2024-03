Video/ Picerno Monterosi (5-1) gol e highlights: doppietta di Ciko! (Serie C, 11 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO MONTEROSI: LA SINTESI

Allo Stadio Donato Curcio il Picerno supera il Monterosi per 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Longo partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ quando Esposito manda lato di un soffio sotto la barriera da calcio di punizione. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 39′ grazie alla rete messa a segno da Santarcangelo, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Pagliai.

Diretta/ Picerno Monterosi Tuscia (risultato finale 5-1): espulso Santarcangelo! (Serie C, 11 marzo 2024)

Nel secondo tempo i Melandrini continuano a spingere ed i loro sforzi vengono premiati immediatamente al 47′ con il gol del raddoppio trovato da Albadoro, insaccando la sfera ribattuta da Forte sul tentativo di Albertini. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi accorciano il distacco al 57′ con la rete di Eusepi firmata su passaggio di Scarsella sebbene la Leonessa vada poi ancora a segno con Ciko per due volte tra il 68′ ed il 90’+5′, in questo caso con l’aiuto di Novella, ed Epsosito al 75′, nonostante l’espulsione rimediata da Santarcangelo nel recupero al 90’+5′.

Video/ Monterosi Tuscia Sorrento (1-0) gol e highlights: Eusepi la decide su rigore (7 marzo 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Leone, proveniente dalla sezione di Barletta, oltre ad aver espulso Santarcangelo con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Cadili da un lato, Gori, Forte e Scarsella dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentunesimo turno di campionato permettono al Picerno di portarsi a quota 54 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Monterosi Tuscia non si muove, rimanendo fermo a 24 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO MONTEROSI: IL TABELLINO

AZ Picerno-Monterosi Tuscia 5 a 1 (p.t. 1-0)

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Sorrento (risultato finale 1-0): decide Eusepi su rigore (Serie C, 7 marzo 2024)

Reti: 39′ Santarcangelo(P); 47′ Albadoro(P); 68′, 90’+5′ Ciko(P); 75′ Esposito(P).

Assist: 39′ Pagliai(P); 57′ Scarsella(M); 90’+5′ Novella(P).

AZ PICERNO (4-2-3-1) – Summa, Pagliai, Pitarresi, Gallo, Esposito, Santarcangelo, Albertini, Biasiol, Guerra, Cadili, Albadoro. Allenatore: Longo.

MONTEROSI TUSCIA (4-4-2) – Forte, Eusepi, Parlati, Piroli, Bittante, Gavioli, Sini, Gori, Crivello, Scarsella, Vano. Allenatore: Scazzola.

Arbitro: Domenico Leone (sezione di Barletta).

Ammoniti: 13′ Gori(M); 15′ Cadili(P); 69′ Forte(M); 71′ Scarsella(M).

Espulsi: 90’+2′ Santarcangelo(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PICERNO MONTEROSI













© RIPRODUZIONE RISERVATA