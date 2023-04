VIDEO/ Picerno Pescara (0-3) gol e highlights: Lescano mattatore (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO PESCARA: GOLEADA DI ZEMAN!

Il Pescara consolida il terzo posto nel girone C con un tris in casa del Picerno, che nella griglia play off scivola invece dal quarto al sesto posto. Partita aperta sin dalle prime battute di gioco e sbloccata al 31′ del primo tempo da Lescano, che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo in area lucana di Guerra su Merola. Oltre a Guerra, in occasione del calcio di rigore concesso al Pescara, vengono ammoniti anche Santarcangelo, Delle Monache e Milani, con la partita che resta comunque abbastanza frizzante. Al 38′ il Picerno ha una chance per il possibile pareggio con Garcia e Albadoro che trovano un doppio salvataggio di Sommariva, risponde il Pescara con Lescano che va vicino alla doppietta personale con un’insidiosa conclusione dal limite.

Nel secondo tempo il Pescara dilaga. Trova il raddoppio e la doppietta personale già sfiorata nel primo tempo Lescano, che al 13′ trova il gol con un perfetto inserimento e un colpo di testa imparabile per Albertazzi. Al quarto d’ora arriva già il tris degli abruzzesi messo a segno da Merola, che arriva alla battuta a rete di sinistro da posizione favorevole e non sbaglia, portando il Pescara sullo 0-3 a proprio favore. Il risultato non cambierà più, una sconfitta che costa ai lucani la discesa dal quarto al sesto posto in classifica, con Foggia e Audace Cerignola che superano la compagine rossoblu comunque protagonista di un eccellente campionato. Il Pescara chiude al terzo posto, già matematicamente ottenuto prima di questo match e dunque esordirà nei play off a partire dal primo turno della fase nazionale.

VIDEO GOL PICERNO PESCARA (0-3): TABELLINO

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi; Pagliai (dal 1′ st Novella), Ferrani, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Gallo; Ceccarelli (dal 34′ st Reginaldo), Albadoro (dal 9′ st Diop), Golfo (dal 22′ st D’Angelo); Santarcangelo (dal 9′ st Emmausso). A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D’Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso. Allenatore Emilio Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani (dal 21′ st Pellacani); Germinario (dal 10′ st Aloi), Palmiero (dal 10′ st Rafia), Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache (dal 21′ st Cuppone). A disposizione: D’Aniello, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti. Allenatore Zdenek Zeman

Reti: al 31′ st Lescano (rig.), al 13′ st Lescano, al 15′ st Merola

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

NOTE: Ammonizioni: Santarcangelo, Delle Monache, Guerra, Milani, Kraja, Merola, Emmausso

