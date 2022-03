Video/ Picerno Potenza (0-1) gol e highlights: decide la spizzata di Cargnelutti

VIDEO PICERNO POTENZA 0-1

Il Potenza si aggiudica il derby lucano con il Picerno per 1 a 0, una vittoria più che meritata da parte della squadra allenata da Arleo che nell’arco dei novanta minuti ha sicuramente giocato meglio e creato molte più palle gol rispetto ai melandrini che solamente in un paio di frangenti, tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, si sono affacciati dalle parti di Greco con Esposito chiuso in calcio d’angolo da Coccia, D’Angelo che non inquadra il bersaglio da fuori area e Reginaldo che libera un sinistro troppo debole e impreciso per impensierire la retroguardia ospite, tutte emozioni che rivedremo nel video Picerno Potenza 0-1. Migliore in campo Cuppone che in più occasioni fa venire il mal di testa ai difensori di Colucci e – dopo le occasioni sciupate da Nigro e Romero – a una manciata di minuti dal novantesimo si procura il calcio di punizione dal quale nasce la spizzata vincente di Cargnelutti che su assist di Zenuni gonfia la rete e ammutolisce il Curcio.

Una serata da dimenticare per i padroni di casa che in corso d’opera perdono Finizio per un infortunio muscolare e nel prossimo turno dovranno fare a meno del numero 11 e di De Franco, entrambi ammoniti pur essendo in diffida e dunque salteranno la gara con la Virtus Francavilla. Tre punti pesantissimi per i rossoblù – che sono scesi in campo con una divisa bianca visto che le compagini sfoggiano gli stessi colori sociali – che ora si trovano a sei lunghezze di distanza dalla salvezza diretta, per evitare i play-out bisognerà fare il maggior numero possibile di punti nelle ultime sei giornate di campionato, con in più la gara con la Paganese da recuperare. Per la cronaca, prima del fischio d’inizio è stato osservato un toccante minuto di silenzio in memoria di Giusy Marsico, ex-vice sindaco del comune basilicatese, prematuramente scomparsa nei giorni scorsi, pienamente rispettato anche dai tifosi avversari.

VIDEO PICERNO POTENZA 0-1, IL TABELLINO

PICERNO-POTENZA 0-1 (0-0)

PICERNO (4-4-2): Albertazzi; Finizio (30’ Setola), Garcia Rodriguez, De Franco, Guerra: De Cristofaro (56’ Senesi), D’Angelo (56’ De Ciancio), Dettori, Esposito (72’ Vivacqua); Reginaldo (72’ Ferrani), Gerardi. All. Leonardo Colucci.

POTENZA (4-3-3): Greco; Coccia, Matino, Cargnelutti, Sepe; Bucolo, Sandri (62’ Zenuni), Nigro; Burzio (62’ Guaita), Salvemini (46’ Romero), Cuppone (90’+4’ Zampano). All. Pasquale Arleo.

ARBITRO: Francesco Carrione (Sez. di Castellammare di Stabia).

AMMONITI: 19’ D’Angelo (Pic), 50’ De Cristofaro (Pic), 57’ Esposito (Pic), 81’ De Franco (Pic).

RECUPERO: 2’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 84’ Cargnelutti (Pot).



