Video/ Picerno Potenza (0-1) gol e highlights: Steffe regala il passaggio del turno

Andiamo a vedere il video di Picerno Potenza che racconta una sfida priva di emozioni e gol nei primi 45 di gioco. Da segnalare e mettere a tabellino solamente i tre cartellini gialli sanzionati dal direttore di gara nei confronti di Garcia e Gallo nelle fila dei padroni di casa, e di Hadziosmanovic per il Potenza. Le emozioni sono state veramente poche seppur i ritmi abbastanza incalzanti con un’occasione importante capitata nei piedi di Hadziosmanovic, il quale con il sinistro ho provato a fare girare il pallone con l’occasione che non è andata troppo lontana dall’essere realizzata.

Il forcing del Potenza nel secondo tempo si concretizza con il gol del vantaggio. Potenza che, dunque, riesce ad abbattere la muraglia creata dalla difesa del Picerno, vantaggio dei lucani con il gol firmato da Steffe. Nel finale tutto per tutto de lPicerno che però non basta. Il campo decreta la vincitrice: il Potenza. Lucani che passano al turno successivo pur avendo a disposizione solamente un risultato su tre per passare. Finisce la stagione, deludente per la sfida di oggi, del Picerno, che ben aveva fatto in campionato.

VIDEO GOL PICERNO POTENZA: IL TABELLINO

PICERNO: Setola C., Diop A., Reginaldo, D’Angelo M., Albertazzi M. (Portiere), Pagliai G., Gonnelli L., Garcia R., Novella M. (dal 41′ st D’Angelo M.), De Cristofaro A., Gallo A. (dal 40′ st Reginaldo), Ceccarelli T. (dal 26′ st Setola C.), Kouda R., Golfo F., Santarcangelo A. (dal 29′ st Diop A.). A disposizione: Albadoro D., Allegretto A., Ferrani M., Gammone A., Rossi M. (Portiere)

POTENZA: Steffe D., Di Grazia A., Verrengia B., Armini N., Gasparini M. (Portiere), Sbraga A., Girasole D., Rocchi G., Gyamfi B. (dal 40′ st Armini N.), Del Pinto L. (dal 10′ st Steffe D.), Talia A., Laaribi M., Hadziosmanovic C. (dal 39′ st Verrengia B.), Caturano S., Murano J. (dal 29′ st Di Grazia A.). A disposizione: Alagna F., Alastra F. (Portiere), Cittadino A., Del Sole F., Legittimo M., Logoluso G., Polito V., Riccardi P., Schimmenti E.

Reti: al 35′ st Steffe D. (Potenza) .

Ammonizioni: al 26′ pt Garcia R. (Picerno), al 39′ pt Gallo A. (Picerno), al 13′ st Kouda R. (Picerno) al 38′ pt Hadziosmanovic C. (Potenza), al 21′ st Caturano S. (Potenza), al 30′ st Gyamfi B. (Potenza).

