VIDEO GOL PICERNO SORRENTO: PRIMO TEMPO

Comincia la partita e come da previsioni è il Picerno a tenere il possesso del pallone mentre il Sorrento si schiera quasi con tutti gli uomini nella propria metà campo, non sorprende dunque che sia Volpicelli ad avere il primo pallone utile del match, che però nonostante un bello scambio al momento del tiro finisce troppo lontano dallo specchio della porta.

Si conclude poi la prima frazione di gioco con un errore da matita rossa per Esposito che da solo davanti al portiere manca l’appuntamento con la rete anche per merito dell’estremo difensore che riesce a recuperare e smanacciare via il pallone. Dopo però una prima respinta che non ha portato i risultati sperati.

VIDEO PICERNO SORRENTO, IL SECONDO TEMPO

Il Picerno si impone per 1-0 sul Sorrento grazie alla rete decisiva di Graziani, in una partita combattuta fino all’ultimo. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno gestito maggiormente il possesso palla, rendendosi pericolosi con Volpicelli, che però ha sprecato una buona occasione calciando a lato. Il Sorrento, invece, si è difeso con ordine, provando a ripartire in contropiede ma senza trovare varchi concreti.

Nella ripresa, il Picerno ha continuato a spingere e a guadagnare campo, con Franco protagonista sia in fase di costruzione che di recupero palla. La svolta arriva nei minuti finali: Graziani trova il gol decisivo sfruttando un’azione ben orchestrata, battendo il portiere avversario e regalando i tre punti alla sua squadra.

VIDEO PICERNO SORRENTO: GOL E HIGHLIGHTS