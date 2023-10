Video/ Picerno Sorrento (1-1) gol e highlights: un punto a testa! (Serie C, 1 ottobre 2023)

VIDEO PICERNO SORRENTO (1-1): LA PARTITA

Picerno e Sorrento escono dallo Stadio Donato Curcio con un punto a testa, al termine di questa gara valida per la sesta giornata del Girone C del campionato di Serie C. Nel primo tempo gli ospiti partono forte, sfiorando il vantaggio immediato con una gran giocata di Scala, ma sono i padroni di casa a passare al 15esimo: azione confusa, batti e ribatti in area con Novella che calcia al volo col destro e Marcone che para ma si fa sfuggire il pallone. Nella mischia la zampata vincente è quella di Murano, che riesce a stappare la lattina. I campani non restano a guardare, ed al 26esimo il colpo di testa maestoso di Fusco viene fermato soltanto dalla traversa.

Video/ Casertana Catania (0-4) gol e highlights: doppietta di pregevole fattura per Chiricò (1 ottobre 2023)

Nel secondo tempo i lucani sono travolti dal ruggente approccio degli avversari, ed al 50esimo arriva il pareggio meritato: De Francesco scodella un pallone invitante nel cuore dell’area di rigore avversaria, e Ravasio è bravo e reattivo a coordinarsi per trafiggere Merelli da pochi metri. Passa un minuto, ed il Picerno rischia di tornare immediatamente in vantaggio, ma il tiro al volo di Murano si impenna e sbatte contro la traversa. Nel finale entrambe le squadre clamorose chance per vincerla: all’88esimo Bonavolontà fa partire un bolide che si stampa sul palo, a portiere battuto, mentre Diop in pieno recupero si tuffa di testa e da pochi passi cestina il gol del 2-1 per i rossoblù.

Video/ Juventus U23 Torres (0-1) gol e highlighst: sesta vittoria di fila per i sardi (1 ottobre 2023)

PICERNO SORRENTO (1-1): IL TABELLINO

PICERNO: Merelli D., Novella M., Garcia R., Allegretto A., Guerra W., De Ciancio R., Gallo A. (dal 1′ st Pitarresi F.), Vitali P. (dal 19′ st Ceccarelli T.), Albadoro D. (dal 1′ st De Cristofaro A.), Esposito E. (dal 35′ st Diop A.), Murano J.. A disposizione: Esposito A., Summa E., Biasiol E., Ciko S., Gilli M., Graziani V., Santarcangelo A., Savarese M.

SORRENTO: Marcone R., Todisco G., Blondett E., Fusco F., Loreto C., Cuccurullo M. (dal 41′ st La Monica G.), De Francesco A. (dal 32′ st Bonavolonta A.), Vitale G. (dal 32′ st Petito F.), Badje I. (dal 22′ st Messori P.), Ravasio M., Scala S.. A disposizione: D’Aniello A., del Sorbo L., Caravaca T., Colombini L., Kone S., Vitiello A. Video/ Messina Avellino (1-0) gol e highlights: Plescia per la prima vittoria stagionale (1 ottobre 2023) Reti: al 15′ pt Murano J. (Picerno), al 5′ st Ravasio M. (Sorrento) . Ammonizioni: al 29′ pt Gallo A. (Picerno), al 35′ pt Novella M. (Picerno), al 9′ st Vitali P. (Picerno), al 25′ st De Cristofaro A. (Picerno) al 15′ pt Scala S. (Sorrento), al 25′ st Messori P. (Sorrento). VIDEO PICERNO SORRENTO (1-1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA