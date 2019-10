Video/ Picerno Virtus Francavilla (0-0): gli highlights. Nessun gol al Viviani

Picerno e Virtus Francavilla si dividono la posta in palio nel match disputato allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, per uno 0-0 finale che tuttavia non è stato affatto noioso per il pubblico presente anche se è mancato il gol. Un risultato tutto sommato giusto al termine di 90’ che hanno visto le compagini allenate da Domenico Giacomarro e Bruno Trocini tenere alternativamente il pallino de gioco ma fallendo negli ultimi 16 metri dove i due estremi difensori, a dire il vero, non hanno dovuto compiere interventi prodigiosi: se in avvio a farsi preferire erano stati i lucani padroni di casa (buona chance in avvio per Kosovan), pian piano i pugliesi erano venuti fuori sfiorando il vantaggio con una inzuccata poco precisa di Tiritiello al 23’; nel finale di tempo lo stesso difensore biancoceleste si è fatto male aggiungendo altri grattacapi al suo allenatore, alle prese con diversi infortuni nell’ultimo periodo. Nella ripresa sono stayi ancora i rossoblu a partire meglio, mostrando quella sfrontatezza tipica delle neopromosse sfoderata però solo nelle prime giornate di questo torneo, poi al 62’ l’ingenuità di Kosovan (al secondo “giallo”) ha lasciato il Picerno in 10 uomini. Tuttavia, la Virtus Francavilla non ne ha approfittato e, complice la prevedibile girandola dei cambi, l’ottima prova difensiva dei ragazzi di Giacomarro e pure l’infortunio della punta pugliese Vazquez, si è dovuto accontentare del pari rischiando peraltro al 92’ su un tiro sbilenco del lucano Pitarresi da buona posizione. Con questo pari il Picerno sale a quota 10 tornando a muovere la classifica mentre la Virtus Francavilla conquista il suo 13esimo punto e resta, per ora, in una posizione di classifica ancora relativamente tranquilla.

LE DICHIARAZIONI

AZ Picerno e Virtus Francavilla impattano per 0-0 al “Viviani” di Potenza e in conferenza stampa i due tecnici tutto sommato accettano il risultato del campo anche se entrambi hanno di che rammaricarsi per le prestazioni dei propri giocatori. Domenico Giacomarro, allenatore dei lucani padroni di casa, è partito dall’espulsione ingenua di Kosovan nel secondo tempo che ha scombinato i suoi piani: “Prima del rosso avevamo il pallino del gioco, poi siamo dovuti passare a quattro dietro: di solito queste partite si perdono quindi noi ci prendiamo questo punto che fa morale specie contro una squadra che domenica aveva fatto sei gol mentre oggi quasi non li abbiamo fatto tirare in porta” ha ricordato il mister rossoblu. “Per adesso comunque va bene così: da mercoledì recupereremo gli altri due attaccanti che l’anno scorso hanno fatto la differenza: è anche vero che oggi abbiamo avuto poche occasioni ma giocare in dieci non è facile” ha concluso Giacomarro aggiungendo che il punticino fa ben sperare per il futuro e la corsa salvezza del Picerno. Per quanto riguarda invece la compagine pugliese, mister Bruno Trocini l’ha presa con filosofia accontentandosi del punto conquistato in trasferta anche se si è detto preoccupato per i nuovi infortuni occorsi ai suoi: “Quella col Picerno è stata più o meno la partita che ci aspettavamo, contro una squadra che ci teneva a fare risultato davanti al proprio pubblico: purtroppo a noi sono capitate le occasioni migliori per vincerla ma non siamo stati bravi a sfruttarle”, si è rammaricato il coach dei biancocelesti e ammettendo che forse la sua Virtus non ha dato il massimo. “Per quanto riguarda gli infortuni quello di Tiritiello è un problema muscolare al flessore e questo ha anche influito sulla gara ha concluso Trocini che ha ricordato che pure Vazquez e Calcagno sono stati messi KO da problemi fisici simili a quello del difensore del Francavilla.

