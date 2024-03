Video/ Pineto Carrarese (0-0) highlights: un gol annullato a Capello! (Serie C, 1 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PINETO CARRARESE: LA SINTESI

Allo Stadio Pavone-Mariani le squadre di Pineto e Carrarese si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti allenati da mister Calabro si affacciano pericolosamente in zona offensiva e forzano Mercorelli a parare in corner la conclusione insidiosa provata da Cicconi intorno al 7′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa guidati dal tecnico Beni replicano con un tiro debole di Germinario al 19′ e nemmeno Teraschi combina di meglio tra il 33′ ed il 42′. Nel secondo tempo gli abruzzesi si disperano al 61′ quando Borsoi, servito da Volpicelli, spara alto sprecando da posizione più che favorevole. Nell’ultima parte dell’incontro i toscani si vedono annullare un gol all’84’ con Capello su suggerimento di Finotto.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luigi Catanoso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Chakir, Volpicelli, Manu e De Santis da un lato, Schiavi, Della Latta, Capello, Illanes e Coppolaro dall’altro. Il punto conquistato in questo ventinovesimo turno di campionato permette al Pineto di salire a quota 37 ed alla Carrarese di portarsi a 53 punti nella classifica del girone B della Serie C.

Pineto-Carrarese 0 a 0

PINETO (4-3-3) – Mercorelli; Baggi, De Santis, Ingrosso, Borsoi; Germinario, Lombardi, Teraschi; Volpicelli, Chakir, Manu. A disp.: Grilli, Tavoni, Gambale, Njambe, Della Quercia, Villa, Macario, Foglia, Iaccarino. All.: Beni.

CARRARESE (3-4-2-1) – Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Capello, Finotto; Panico. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Zuelli, Coppolari, Boli, Capezzi. All.: Calabro.

Arbitro: Luigi Catanoso (sezione di Reggio Calabria).

Ammoniti: 18′ Schiavi(C); 34′ Della Latta(C); 37′ Capello(C); 51′ Chakir(P); 53′ Volpicelli(P); 77′ Manu(P); 86′ De Santis(C); 90′ Illanes(C); 90’+2′ Coppolaro(C).

