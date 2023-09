Video/ Pineto Entella (risultato 0-0) highlights: zero gol, i liguri sbattono su Tonti (Serie C 8 settembre)

VIDEO PINETO ENTELLA

Pineto e Entella non vanno oltre il pareggio a Pescara. Dopo soli 3 minuti, il Pineto ha subito una buona opportunità con un colpo di testa di Gambale, ma De Lucia è stato pronto a effettuare una grande parata. All’8′, l’Entella ha risposto con Zamparo, che ha tentato una conclusione da breve distanza, ma la porta del Pineto è stata salvata da una strepitosa parata di Tonti. Il primo cartellino giallo della partita è stato mostrato al 12′ a Marafini per un fallo su Bonini. Al 22′, è stato nuovamente il portiere di casa, Tonti, a mettersi in mostra con una superba parata su un tiro di Mosti che sembrava destinato a rete. Subito dopo, anche Bonini è stato ammonito per un intervento irregolare su Chakir. Al 29′, Evangelisti ha chiuso su un’incursione di Disanto, mentre il Pineto ha cercato di farsi vedere con la velocità di Chaki. Nonostante l’Entella mantenesse il possesso del pallone, la sua manovra sembrava sterile. Il primo tempo si è concluso senza ulteriori occasioni da gol dopo le parate di Tonti che avevano permesso al Pineto di mantenere il punteggio in parità.

Nel secondo tempo, l’Entella è partita in modo più sbilanciato in avanti ma non è riuscita a creare occasioni da gol nei primi 10 minuti della ripresa. Al quarto d’ora, i liguri hanno deciso di apportare tre cambi con Santini, Corbari e Meazzi che sono entrati al posto di Zappella, Tascone e Mosti. Pochi minuti dopo il loro ingresso in campo, sia Santini che Corbari sono stati ammoniti. Al 25′, De Lucia ha effettuato un grande intervento su un colpo di testa di Gambale, salvando l’Entella. Al 29′, Disanto è stato ammonito per un fallo su Baggi. Al 39′, una punizione battuta da Lombardi è terminata molto al di sopra della traversa. Tuttavia, al 40′, l’Entella ha avuto l’occasione del gol della vittoria grazie a Meazzi, che ha servito un assist perfetto a Santini, ma quest’ultimo, da breve distanza, non è riuscito a centrare la porta. Sono stati concessi 5 minuti di recupero, durante i quali Meazzi ha messo alla prova nuovamente Tonti, ma l’Entella ha continuato a cercare il gol fino all’ultimo minuto. Tuttavia, il triplice fischio finale ha sigillato il risultato, con il Pineto che ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo, proprio come l’Entella.

VIDEO PINETO ENTELLA 0-0, IL TABELLINO

Pineto: Tonti, Marafini, Di Filippo, Schirone (43′ st Teraschi), Evangelisti, Borsoi (23’st Baggi), Della Quercia, Lombardi, Germinario (31′ st Pellegrino), Chakir (43’st Volpicelli), Gambale. A disposizione: Mercorelli, Grilli, Njambe, Ruggiero, Villa, Macario, Foglia, Iaccarino. All. Amaolo.

Virtus Entella: De Lucia, Bonini, Tomaselli (41’st Banti), Disanto, Zappella (16′ st Santini), Tascone (16′ st Corbari), Petermann, Zamparo (34′ st Faggioli), Parodi, Lancini, Mosti (16′ st Meazzi). A disposizione: Paroni, Mazzadi, Kontek, Clemenza, Manzi, Siatounis, Lipani, Di Mario, Reali. All. Volpe.

Arbitro: Dario Madonia di Palermo, assistenti Pinna di Oristano e Bianchi di Pistoia. IV Ufficiale Dini di Città di Castello.

Ammoniti: Marafini, Tonti (P), Bonini, Santini, Corbari, Disanto, Meazzi (E).

