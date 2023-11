Video/ Pineto Fermana (2-0) gol e highlights: tutto facile per gli abbruzzesi (6 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO FERMANA: LA SINTESI

Pineto e Fermana, la partita si è mantenuta sullo 0-0, ma è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e una nitida occasione da parte di Volpicelli della squadra di casa. Il calcio d’angolo è stato l’occasione d’oro, con Volpicelli che ha dimostrato la sua pericolosità sui palloni alti. Il Pineto ha cercato di imporsi in attacco, sfruttando situazioni di palla inattiva come i calci d’angolo per minacciare la porta avversaria. Volpicelli, con la sua posizione strategica in area di rigore durante l’angolo, è riuscito a colpire la sfera con pericolosità, mettendo a dura prova la difesa avversaria. La Fermana, d’altro canto, ha mostrato solidità difensiva, respingendo le incursioni avversarie e cercando di organizzare azioni pericolose in contropiede.

Pineto e Fermana si è concluso con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Tuttavia, la squadra ospite, la Fermana, ha avuto un’occasione significativa per sbloccare il punteggio con Gasbarro. Nonostante il pareggio momentaneo, la partita è stata caratterizzata da momenti di intensità e opportunità per entrambe le squadre. Gasbarro della Fermana ha avuto un’occasione chiara che avrebbe potuto cambiare il corso del match, ma la difesa avversaria o altri fattori hanno impedito la realizzazione del gol. Il secondo tempo si preannuncia quindi decisivo, con entrambe le squadre che avranno l’opportunità di cercare di segnare e conquistare i tre punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO FERMANA, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo tra Pineto e Fermana, finalmente il risultato si sblocca con la rete di Volpicelli. Il giocatore ha segnato dal centro dell’area di rigore, mettendo a segno un gol che potrebbe avere un impatto significativo sulla partita. La squadra di casa, il Pineto, ha trovato la chiave per superare la difesa avversaria, e Volpicelli ha capitalizzato l’opportunità, dimostrando precisione nel momento cruciale. Questa rete cambia il corso della partita e potrebbe influenzare la strategia delle due squadre per il resto dell’incontro. Il Pineto ora si trova in vantaggio, e la Fermana sarà chiamata a reagire per cercare di pareggiare il match.

Pineto contro Fermana, la squadra di casa ha trionfato con un convincente 2-0, con il secondo gol firmato da Chakir. La partita è stata caratterizzata da una solida performance difensiva del Pineto, che ha mantenuto la porta inviolata e ha saputo sfruttare le opportunità offensive. Chakir ha realizzato il gol del raddoppio, dimostrando precisione e determinazione nell’area avversaria. La vittoria è un risultato fondamentale per il Pineto, che aggiunge tre preziosi punti alla propria classifica. Il pubblico presente ha potuto apprezzare una partita avvincente con momenti di azione emozionanti. La squadra di casa ora gode di una meritata vittoria mentre la Fermana tornerà in campo con l’obiettivo di riscattarsi nelle prossime sfide.

PINETO FERMANA, IL TABELLINO

PINETO: Tonti A., Amadio S., Baggi F. (dal 12′ st Foglia M.), Borsoi M. (dal 12′ st Della Quercia R.), Chakir A., De Santis S., Evangelisti N., Gambale D. (dal 20′ st Njambe M.), Germinario G. (dal 36′ st Lombardi L.), Villa L., Volpicelli E. (dal 36′ st Ingrosso G.). A disposizione: Grilli M., Mercorelli S., Della Quercia R., Di Filippo N., Foglia M., Ingrosso G., Lombardi L., Macario G., Marafini A., Njambe M., Ruggiero M., Teraschi M.

FERMANA: Furlanetto A., Calderoni M., Curatolo D. (dal 22′ st Semprini M.), Eleuteri A., Gasbarro A., Giandonato M., Misuraca G., Montini M. (dal 22′ st Paponi D.), Scorza C. (dal 18′ st Pinzi R.), Spedalieri J., Tilli R.. A disposizione: Borghetto N., Mancini A., Biral N., Fontana T., Fort F., Grassi L., Padella E., Paponi D., Pinzi R., Pistolesi F., Santi P., Semprini M., Vessella M.

RETI: al 14′ st Volpicelli E. (Pineto) , al 40′ st Chakir A. (Pineto) .

AMMONIZIONI: al 34′ pt De Santis S. (Pineto), al 2′ st Volpicelli E. (Pineto), al 7′ st Borsoi M. (Pineto), al 31′ st Amadio S. (Pineto) al 40′ st Spedalieri J. (Fermana), al 40′ st Eleuteri A. (Fermana).

ESPULSIONI: al 44′ st Eleuteri A. (Fermana).

