Video/ Pineto Juventus U23 (1-2) gol e highlights: una vittoria che vale i play-off (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO JUVENTUS U23 (1-2): LA PARTITA

La Juventus U23 vince in casa del Pineto e blinda un posto nei play-off di fine stagione: i bianconeri di Massimo Brambilla vanno sotto, soffrono e poi con un guizzo del neo entrato Anghelè a metà ripresa conquistato i tre punti contro una formazione abruzzese ben messa in campo da Roberto Beni e vicina pure al colpaccio prima di cedere il passo agli ospiti. Gara divertente quella del “Pavone-Mariani” con un primo tempo effervescente: chance subito per Borsoi, poi il botta e risposta tra Villa per i biancazzurri e il pari Sekulov (tra il 17′ e il 18′): da segnalare pure una grande parata del portiere torinese Daffara su Gambale e una chance per il positivo Nonge al 31′.

DIRETTA/ Pineto Juventus U23 (risultato finale 1-2): Sekulov e Anghelè, vittoria in rimonta! (14 aprile 2024)

Nella ripresa, contrariamente alle aspettative, i ritmi si abbassano e le due compagini sembrano attente a non scoprirsi troppo: poi i ragazzi di Beni hanno due chance in 7′, con Sannipoli e Manu, per tornare in vantaggio ma non pungono: così i cambi di Brambilla si rivelano decisivi e il lampo di Anghelè, anche se arrivato solo al 73′, si rivela il gol-partita. I padroni di casa non ne hanno più e solo il lungo finale-thrilling (Comenencia va KO ed esce, poi Daffara salva sulla punizione di Volpicelli) lascia aperto il match: la Juventus U23 stacca così un pass per i play-off salendo a quota 51 e, al contempo, evita di farsi avvicinare da un buon Pineto che resta a 44 punti al dodicesimo posto.

DIRETTA/ Juventus U23 Cesena (risultato finale 1-2): la decide Turazza! (7 aprile 2024)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO JUVENTUS U23













© RIPRODUZIONE RISERVATA