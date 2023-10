VIDEO/ Pineto Pescara (risultato 1-0) gol e highlights. Gambale decide il derby (Serie C, 11 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PINETO PESCARA: LA PARTITA

Il Pineto vince uno storico derby abruzzese contro il Pescara. All’11′ prima chance per il Pescara con una conclusione di Merola, che al 13′ non arriva d’un soffio su un cross di Cangiano. Al 22′ gran contropiede del Pescara ma Tonti non si fa superare da Cangiano che si era presentato a tu per tu col portiere avversario. Alla mezz’ora prima grande chance anche per il Pineto, con Schirone che si avventa su un pallone vagante anticipando Plizzari, andando però a colpire il palo. Al 34′ insistono i padroni di casa con un bel pallone in profondità di Chakir per Volpicelli che manca di poco lo specchio della porta. Vengono ammoniti proprio Chakir e poi Brosco, sfida che vede il Pescara calare con l’approssimarsi dell’intervallo e le due squadre vanno a riposo col risultato ancora fermo sullo 0-0.

Il Pescara inizia a testa bassa il secondo tempo, all’8′ grande occasione con salvataggio sulla linea di Evangelisti e poi Cangiano da due passi non riesce a ribattere a rete. All’11′ è Merola ad avere la palla giusta ma Tonti riesce ancora una volta a salvare la situazione per il Pineto. Tonti attento anche su Cuppone al quarto d’ora, poi girandola di cambi ma il pareggio non si schioda col Pineto molto efficace in fase difensiva dopo tre quarti di gara. Al 29′ a sorpresa passa il Pineto: brutto errore di Brosco e Gambale scappa via infilando Plizzari, facendosi ammonire nell’esultanza. Il Pescara prova a reagire, cross di Floriani per Vergari che non arriva d’un soffio alla deviazione in porta, quindi c’è un’ammonizione anche per Lombardi. Assalto finale della squadra di Zeman nel recupero ma la fretta non fa ragionare lucidamente il Pescara in attacco. Il Pineto ottiene una vittoria storica, il Pescara si allontana dalla Torres capolista.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: PINETO-PESCARA 1-0

Marcatore: 74′ Gambale

PINETO (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Njambe, Germinario, Amadio (65′ Della Quercia), Schirone (70′ Baggi), Borsoi (59′ Teraschi); Volpicelli (70′ Gambale), Chakir (65′ Della Quercia). A disp. Mercorelli, Di Filippo, Ruggiero, De Santis, Villa, Macario, Traini, Foglia, Grilli. All. Amaolo.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani (65′ Moruzzi); De Marco, Aloi, Manu (65′ Dagasso); Merola, Cuppone (65′ Vergani), Cangiano. A disp. Ciocci, Di Pasquale, Pierno, Pellacani, Mora, Squizzato, Masala, Tommasini. All. Zeman.

ARBITRO Zanotti di Rimini.

NOTE: Ammoniti: Chakir, Gambale, Lombardi (PI), Brosco (PE). Recuperi 1’pt, 7’st.

